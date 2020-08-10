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اقتصاد

أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الإثنين 10-8-2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الأثنين   10-8-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 17.50 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.



وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (20.00  دينار كويتي) أي ما يعادل (65.38 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (18.33 دينار كويتي) أي ما يعادل (59.93 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (17.50 دينار كويتي) أي ما يعادل (57.21 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (15.00 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.04 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 11.67 دينار كويتي) أي ما يعادل (38.14 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (10.00 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.69 دولار أمريكي) 

اسعار الجنية الذهب 140.00 دينار كويتي  أي ما يعادل 457.67 دولار امريكي 

اسعار اوقية الذهب 621.97 دينار كويتي أي ما يعادل2.033 دولار امريكي 

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