أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20.. و3 حقائق صادمة عن هواتف iphone 12 القادمة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.





آبل ترفض تطبيقات ألعاب فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل على متجرها لهذا السبب

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد رفضت تطبيقات الألعاب الخاصة بشركات آبل و ومايكروسوفت وجوجل، على متجرها App Store لأنها لم ترتقى إلى الإرشادات وسياسة المراجعة الخاصة بآبل.





3 ميزات طبية تنفرد بها ساعة Galaxy Watch3 للمرضى وكبار السن

أطلقت منذ أيام قليلة شركة سامسونج الكورية الجنوبية ساعتها الذكية Samsung Galaxy Watch3 بنسختين 41 ميلليمتر و 45 ميلليمتر بأسعار 9110 و 9700 ألف جنيه مصرى، وتحتوى الساعة على عدد من الميزات الطبية المهمة.





مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج

يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتنافس حتى في الميزات التى لن تصدرها، بعد أن أعلنت شركة آبل Apple عن عدم إصدار سماعات مع هواتفها القادمة iPhone 12 ، وقررت شركة سامسونج Samsung اتباع نفس الأمر.





