أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20.. و3 حقائق صادمة عن هواتف iphone 12 القادمة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.
كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد رفضت تطبيقات الألعاب الخاصة بشركات آبل و ومايكروسوفت وجوجل، على متجرها App Store لأنها لم ترتقى إلى الإرشادات وسياسة المراجعة الخاصة بآبل.
كشفت مصادر أن شركة Twitter تويتر، اقتربت من الانتهاء من صفقة شراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، والذى تحاول شركة مايكروسوفت الاستحواذ عليه.
قد تعتقد أن تطبيق واتسآب WhatsApp هو الأكثر أمانا وأقل اختراقا من قبل الهاكرز ويحفظ أسارا المستخدمين لكثرة عدد مستخدميه في العالم الذين يتجاوزون أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.
ينتظر الكثيرون من محبى ومتابعى إصدارات شركة آبل الأمريكية، صدور هواتف آيفون iphone 12 القادمة، حيث يعد حدث إطلاقها من أهم الأحداث التكنولوجية في العالم.
أطلقت منذ أيام قليلة شركة سامسونج الكورية الجنوبية ساعتها الذكية Samsung Galaxy Watch3 بنسختين 41 ميلليمتر و 45 ميلليمتر بأسعار 9110 و 9700 ألف جنيه مصرى، وتحتوى الساعة على عدد من الميزات الطبية المهمة.
يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتنافس حتى في الميزات التى لن تصدرها، بعد أن أعلنت شركة آبل Apple عن عدم إصدار سماعات مع هواتفها القادمة iPhone 12 ، وقررت شركة سامسونج Samsung اتباع نفس الأمر.