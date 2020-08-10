وفاة 50 ألف مواطن في شهرين.. البرازيل تتحول إلى بؤرة انتشار كورونا

تحولت البرازيل إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الدولة أكثر من 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19، لتصبح ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يظهر تفشي المرض في البلاد أي علامة على التراجع.





قتل الفيروس 50 ألف شخص في ثلاثة أشهر، لكن هذا العدد تضاعف في 50 يومًا فقط، كما كان هناك أكثر من ثلاثة ملايين حالة مؤكدة حتى الآن، وعلى الرغم من عدم و صول الوباء إلى ذروته بعد، إلا أن المتاجر والمطاعم أعيد فتحها بالفعل.





وقلل الرئيس جايير بولسونارو من أهمية تأثير الفيروس وتداعيات الإجراءات التي يمكن أن تضر بالاقتصاد، حيث طبق الرئيس البرازيلي، الذي أصيب بالمرض وتعافى، القيود التي فرضها حكام الولايات للحد من انتشار الفيروس، وكثيرا ما انضم إلى حشود من أنصاره، في بعض الأحيان دون قناع للوجه.





اشتكى الخبراء من عدم وجود خطة منسقة من قبل حكومة بولسونارو حيث تركز السلطات المحلية الآن على إعادة تشغيل الاقتصاد، الأمر الذي من المرجح أن يعزز انتشار الفيروس.





فيما يقود وزارة الصحة جنرال في الجيش ليس لديه خبرة في الصحة العامة، حيث ترك اثنان من الوزراء السابقين، وكلاهما طبيب، وظيفتهما بعد خلاف مع الرئيس حول تدابير التباعد الاجتماعي واستخدام هيدروكسي كلوروكوين كعلاج، على الرغم من أن الدراسات تقول إنه غير فعال بل وخطير.





وقال الدكتور خوسيه دافي أوربايز العضو البارز في جمعية الأمراض المعدية لوكالة رويترز للأنباء: "يجب أن نعيش في يأس لأن هذه مأساة مثل حرب عالمية لكن البرازيل تخضع لتخدير جماعي".





وكانت رسالة الحكومة هي: 'التقطوا فيروس كورونا الخاص بك وإذا كان الأمر خطيرًا ، فهناك رعاية مركزة.. هذا يلخص سياستنا اليوم ".





وسجلت البرازيل 100.477 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وأكثر من 3 ملايين إصابة، وفقًا لوزارة الصحة، على الرغم من أنه يُعتقد أن الأرقام أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الاختبارات، فقط الولايات المتحدة لديها أرقام أعلى.





وتسارعت الحالات في الأسابيع الأخيرة في الريف، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية، بينما يبدو أن الوضع يتحسن في ساو باولو، الأكثر اكتظاظًا بالسكان.





وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الإصابات في الولايات الشمالية - بما في ذلك أمازوناس، التي كانت نقطة ساخنة مبكرة - وفي ريو دي جانيرو، حيث أثارت صور الحانات والشواطئ المزدحمة غضب الكثيرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.





أصاب الفيروس السكان السود والأحياء الفقيرة بشكل خاص، وهناك مخاوف من أنه لا يزال ينتشر بين مجتمعات السكان الأصليين، حيث قال الاتحاد البرازيلي للسكان الأصليين "أبيب"، إن ما لا يقل عن 22300 من السكان الأصليين أصيبوا بالفيروس، بينما توفي 633 شخصًا.





وأعلن رئيس مجلس الشيوخ دافي ألكولومبر الحداد أربعة أيام في الكونجرس لكن الرئيس بولسونارو لم يعلق بعد، في وقت سابق من هذا الأسبوع قال إنه آسف لجميع الوفيات لكنه اقترح: "علينا الاستمرار في حياتنا".