نقل البرلمان: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التى أكد فيها أن لدى بورسعيد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر وتم تصدير منتجاته لأربع دول وهى إيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا.





وأن مصنع إطارات السيارات بأيدى مصرية 100%، مؤكدًا أن المصنع باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.





وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التصريحات المهمة من محافظ بورسعيد تؤكد قدرة مصر على توطين مثل هذه الصناعات الإستراتيجية وأن مصر مؤهلة وقادرة على أن تكون مركزا إقليميا كبيرا ليس لصناعة إطارات السيارات ولكن لصناعة السيارات نفسها خاصة أن هناك أسواقا واعدة يمكن تصدير السيارات المصرية إليها وفى مقدمتها الأسواق العربية والإفريقية.





وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع المحافظين إعطاء أولوية قصوى لتصريحات اللواء عادل الغضبان من أجل توطين الصناعات الإستراتيجية التى تتميز بها كل محافظة حتى يتم تخصيص منتجات مختلف الصناعات للتصدير لمختلف دول العالم.





وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من اللواء عادل الغضبان تكريم القيادات وجميع العاملين بهذا المصنع لأنهم يرفعون اسم وعلم مصر داخل جميع الدول التى تستورد هذه الإطارات المصرية، مشيدا بتصريحات اللواء عادل الغضبان التى أشار فيها إلى أنه بحث الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وأنه فى أقل من 6 أشهر سيتم تجهيز 44 محطة غاز على أعلى مستوى ببورسعيد ونسعى لجذب المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز من خلال توفير محطات غاز في العديد من المناطق.