AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نقل البرلمان: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:57 ص
السيارات
السيارات
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التى أكد فيها أن لدى بورسعيد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر وتم تصدير منتجاته لأربع دول وهى إيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا.

وأن مصنع إطارات السيارات بأيدى مصرية 100%، مؤكدًا أن المصنع باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم أن هذه التصريحات المهمة من محافظ بورسعيد تؤكد قدرة مصر على توطين مثل هذه الصناعات الإستراتيجية وأن مصر مؤهلة وقادرة على أن تكون مركزا إقليميا كبيرا ليس لصناعة إطارات السيارات ولكن لصناعة السيارات نفسها خاصة أن هناك أسواقا واعدة يمكن تصدير السيارات المصرية إليها وفى مقدمتها الأسواق العربية والإفريقية.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع المحافظين إعطاء أولوية قصوى لتصريحات اللواء عادل الغضبان من أجل توطين الصناعات الإستراتيجية التى تتميز بها كل محافظة حتى يتم تخصيص منتجات مختلف الصناعات للتصدير لمختلف دول العالم.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من اللواء عادل الغضبان تكريم القيادات وجميع العاملين بهذا المصنع لأنهم يرفعون اسم وعلم مصر داخل جميع الدول التى تستورد هذه الإطارات المصرية، مشيدا بتصريحات اللواء عادل الغضبان التى أشار فيها إلى أنه بحث الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وأنه فى أقل من 6 أشهر سيتم تجهيز 44 محطة غاز على أعلى مستوى ببورسعيد ونسعى لجذب المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز من خلال توفير محطات غاز في العديد من المناطق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحلال الغاز بدلا من البنزين على أولوية خطة الدولة .. التجارة: الإعلان عن تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات قريبا

السيسي يكلف بتحويل السيارات لغاز طبيعي.. جامع: خطة لإنشاء 366 محطة جديدة.. شعبة النقل: بدأنا بالميكروباص والمينى باص.. وتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات قريبا

محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى

محافظ بورسعيد يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع كاوتش

محافظ بورسعيد يكشف خطة المحافظة للتحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.. فيديو

ترشيحاتنا

الحزب الحاكم في إثيوبيا يوقف وزير الدفاع الحليف الأقرب لرئيس الوزراء وصديقه المفضل

أستاذ قانون يوضح الفارق بين المرشح لمجلس النواب و الشيوخ

الإفتاء: التوبة من عمل تاتو الحواجب يكون في هذه الحالة

قبل الموجة الثانية من كورونا.. 5 أطعمة لاتتوقف عن تناولها تحميك من الإصابة

السلطان يصارع من أجل البقاء .. أردوغان يكشر عن أنيابه ويكشف خططه الشريرة من على منبر آيا صوفيا

بلطجة جديدة| تركيا ترسل سفينة للتنقيب في شرق المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور