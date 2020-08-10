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سيارات

بعد انحسار الفيروس.. نصائح مهمة لتعقيم سيارتك وتجديد هوائها للوقاية من كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:01 م
نصائح مهمة لتعقيم
نصائح مهمة لتعقيم سيارتك
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اشرف عطية
قدّم عدد من الأطباء وخبراء السيارات بعض النصائح الهامة للحفاظ على السيارات من الفيروسات المختلفة وحمايتها من الداخل والخارج، للحفاظ على صحة السائق والركاب من خطر الإصابة بكورونا.

وأوضح الخبراء بعض النصائح حول كيفية تنظيف وتعقيم السيارات من الداخل والخارج و تجديد الهواء بداخلها وهو أهم عناصر التعقيم حيث يجد الفيروس بيئة صالحة للعيش في فلتر التكييف مثلا، ما يزيد من خطر الإصابة. 

نصائح مهمّة للتعقيم: 

1– تنظيف وتعقيم السيارة من الداخل والخارج بواسطة الكحول. 

2– غسل اليدين وتعقيمها قبل ركوب السيارة. 

أهم الأجزاء التي يجب تعقيمها في السيارة:

1-المساحات الخارجية 

2- مقابض الأبواب الأمامية والخلفية

3- الفتيس 

4- سجاد الأرضية

5-المقاعد

6- الدركسيون 

7- لوحة العدادات

من الضروري اختيار نوعية جيدة من الكحول لضمان نجاح عملية التعقيم و التطهير و يجب ان يكون مخصص للسيارات حتي لا يضرها من الداخل و يلطخها .

و توجد نصائح هامة للحفاظ على الهواء النقي داخل السيارة اهمها يكون عند بداية تشغيل التكييف فيجب ضبطه على الهواء الخارجي و يجب استخدام منقي الهواء و ان تفتح النوافذ الأمامية والخلفية خلال القيادة كل 20 دقيقة من أجل تجديد وتنقية الهواء و القضاء علي اي فيروسات . 

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