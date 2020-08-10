ما الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؟.. إحصائي يجيب

قال مينا نصحي، الإحصائي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مفهوم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، هو رقم إحصائي نسبي يقيس التغيير في سلة من السلع والخدمات الممثلة لواقع المجتمع المصري بين فترتين أساسيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.





وتابع مينا نصحي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يتم تركيب الرقم القياسي بالاعتماد على التغييرات في أسعار سلة سلعية تحتوي تقريبا على 1000 سلعة أو خدمة، ويتم تتبع أسعارها على مستوى الجمهورية بشكل شهري.





وأوضح أنه يتم متابعة أسعار ثلثي السلع بشكل أسبوعي، وهي السلع التي يتغير سعرها بشكل مستمر مثل الخضار والفاكهة واللحوم والداجن، وأن الرقم القياسي لا يعتمد فقط على التغييرات السعرية بل أيضا يعتمد على الأهمية النسبية لمجموعات تلك الخدمات.



