وزير الصحة التركي: إصابات كورونا تتزايد في البلاد

حذر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة من التهاون في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن خطر الوباء لا يزال قائمًا.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، اعترف الوزير في كلمة الأحد، خلال افتتاح منشآت صحية ومراكز أبحاث في جامعة قوجه إيلي شمال غربي تركيا، بأن خطر كورونا لم يختف بعد، بل يواصل تزايده في البلاد.





وطالب قوجة المواطنين بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية من كورونا، وفي مقدمتها التزام ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الجسدي والحرص على النظافة الشخصية.





وسجلت تركيا، أمس الأحد، 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة 15 حالة جديدة.



