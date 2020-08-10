التصديري للصناعات الهندسية: إطلاق HATS Egypt افتراضيا في أكتوبر المقبل

تنطلق فاعليات النسخة الثانية من الحدث الدولي HATS EGYPT المتخصص في قطاعات الأجهزة المنزلية، وأدوات المائدة والمطبخ والإضاءات الداخلية،وذلك خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ أكتوبر المقبل .





وذكر القائمون على الحدث،أنه تماشيًا مع الظروف الحالية جراء فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذ علي مستوي العالم فقد تقرر عقد الحدث علي منصة افتراضية تضم وحدات عرض للشركات المصرية المصنعة ولقاءات ثنائية إلكترونية بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين.





ويستهدف HATS Egypt بنسخته الثانيه جذب أكثر من 100 مشتري دولي من أفريقيا، أوروبا، الأمريكا، والشرق الأوسط، فيما لحق بالمشاركين بالحدث قطاع الأضاءات الداخلية وتم إضافته لاجندة المعرض بعد طلب الشركات المصرية.



