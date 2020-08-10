تجهيز بدني وفني.. الإعلاميين يسعى للحفاظ على حظوظه بالدورى

بمجرد سماع قرار اللجنة الخماسية عن عودة وإستئناف الدورى في 20 سبتمبر، على الفور بدأ نادي الااعلاميين بالاستعداد لاستئناف دوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد بعد غياب دام أكثر من أربعة أشهر .
فبدأت منظومة نادي الأعلاميين بعمل الفحوصات المبدئية للكشف عن فيروس كرونا ، على نفقاتهم الخاصة حتى يعودوا سريعا للتدريبات الجماعية.
وخلال السطور التالية يرصد لكم "صدى البلد " إستعدادات نادي الأعلاميين لعودة التدريبات الجماعية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
أكد خالد فتوح نائب رئيس نادي الأعلاميين ،علي أن نادي الأعلاميين سعيد بقرار عودة وإستئناف المسابقة ،وأن الفريق جاهز للعودة للتدريبات الجماعية سريعا.
خطة الأعداد:
تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على يومين متتاليين ، فقبل أجازة عيد الأضحى المبارك كان الفريق يتدرب فترة وحيدة ،وعند العودة من الاجازه قام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبيين علي فترتين صباحا ومساءا ،وقام الجميع بإجراء المسحات لجميع اللاعبين وجهازهم الفني والطبي والإداري وعمال غرف الملابس .
الأجراءات الأحترازية:
أكد خالد فتوح علي أن ادارة نادي الاعلاميين ستقوم بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم الملاعب وغرف خلع الملابس والمطاعم واماكن الاقامة لضمان سلامة الجميع .
مسحات للكشف عن كرونا:
تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بميعاد إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كرونا . وقد أجرى بالأمس اللاعبيين والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية، قبل إجراء التدريبات الجماعية.
قرار عودة الدورى:
يذكر أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
فريق الأعلاميين:
واحتل فريق الإعلاميين ،المركز التاسع برصيد 19 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.
وحصد فريق الإعلاميين خلالها 19 نقطة محتلا المركز الثامن ، فاز بـ 4 جولات، وتعادل في 7 جولات ،وخسر 6 جولات ، وسجل 18 هدفا، و استقبل 24 هدفا.