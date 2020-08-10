تجهيز بدني وفني.. الإعلاميين يسعى للحفاظ على حظوظه بالدورى





فبدأت منظومة نادي الأعلاميين بعمل الفحوصات المبدئية للكشف عن فيروس كرونا ، على نفقاتهم الخاصة حتى يعودوا سريعا للتدريبات الجماعية.





وخلال السطور التالية يرصد لكم "صدى البلد " إستعدادات نادي الأعلاميين لعودة التدريبات الجماعية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





أكد خالد فتوح نائب رئيس نادي الأعلاميين ،علي أن نادي الأعلاميين سعيد بقرار عودة وإستئناف المسابقة ،وأن الفريق جاهز للعودة للتدريبات الجماعية سريعا.





خطة الأعداد:





تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على يومين متتاليين ، فقبل أجازة عيد الأضحى المبارك كان الفريق يتدرب فترة وحيدة ،وعند العودة من الاجازه قام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبيين علي فترتين صباحا ومساءا ،وقام الجميع بإجراء المسحات لجميع اللاعبين وجهازهم الفني والطبي والإداري وعمال غرف الملابس .





الأجراءات الأحترازية:





أكد خالد فتوح علي أن ادارة نادي الاعلاميين ستقوم بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم الملاعب وغرف خلع الملابس والمطاعم واماكن الاقامة لضمان سلامة الجميع .







مسحات للكشف عن كرونا:





تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بميعاد إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كرونا . وقد أجرى بالأمس اللاعبيين والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية، قبل إجراء التدريبات الجماعية.







قرار عودة الدورى:





يذكر أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.





فريق الأعلاميين:





واحتل فريق الإعلاميين ،المركز التاسع برصيد 19 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا .





وحصد فريق الإعلاميين خلالها 19 نقطة محتلا المركز الثامن ، فاز بـ 4 جولات، وتعادل في 7 جولات ،وخسر 6 جولات ، وسجل 18 هدفا، و استقبل 24 هدفا.

بمجرد سماع قرار اللجنة الخماسية عن عودة وإستئناف الدورى في 20 سبتمبر، على الفور بدأ نادي الااعلاميين بالاستعداد لاستئناف دوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد بعد غياب دام أكثر من أربعة أشهر .