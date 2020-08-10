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حوادث

المحرك جذبها من ملابسها..ماكينة ري تقتل ربة منزل في سوهاج

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، ربة منزل "جثة هامدة" إثر اصطدامها بماكينة ري بعد أن جذبها المحرك من ملابسها، أثناء ملئ إناء مياه بقرية عرابة أبو الدهب بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "منيرة.ص.ص" 54 عاما ربة منزل وتقيم بناحية عرابة أبو دهب "جثة هامدة" إدعاء الاصطدام بجسم صلب.

وتبين من الفحص وسؤال زوجها "عبد الله.م.ا" 58 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام زوجته المذكورة بملئ أناء مياه من ماكينة ري "ارتوازي" بذات الناحية تطايرت ملابسها، والتفت حول محرك الماكينة مما أدي لجذبها وارتطامها بها مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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