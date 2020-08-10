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برلمان

برلمانى : البحر الأحمر أصبحت خالية من العشوائيات.. وننتظر باقى المحافظات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:24 م
البحر الأحمر
البحر الأحمر
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فريدة محمد
أشاد النائب حسين أبو جاد ، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ، بتصريحات المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، التى أكد فيها أنه تم بدء تسكين وحدات بديل العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر ، وأنه كان يوجد عدد من المناطق العشوائية في المحافظة تم تطويرها وتسكين أهلها في مساكن بديلة خلال الفترة الراهنة ، وأن المشروع يضم 600 وحدة بجانب 250 منزلا عبارة عن فيلا 150 مترا أي يستفيد من المشروع 850 أسرة في منطقة جبل العش.

واعتبر " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم، تأكيد المهندس خالد صديق بأن البحر الأحمر أصبحت خالية من العشوائيات بمثابة شهادة نجاح كبيرة لصالح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، الذى جعل محافظة البحر الاحمر بجميع مدنها واحدة من اهم المحافظات والمناطق السياحية الساحرة التى يتوافد اليها السياح من مختلف دول العالم.

وتوقع النائب حسين أبو جاد ، ان تكون محافظة البحر الاحمر خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم المناطق الاقتصادية والسياحية الواعدة ، ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا ، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع انواع الدعم وزيادة الاعتمادات والموارد المالية المخصصة لمحافظة البحر الاحمر حتى يتمكن اللواء عمرو حنفى من استكمال خططه الطموحة للنهوض بهذه المحافظة فى مختلف المجالات السياحية والاستثمارية والصناعية وغيرها.

واعتبر النائب حسين أبو جاد ، اللواء عمرو حنفى واحدا من اهم المسئولين التنفيذيين الكبار القادرين على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل محافظة البحر الاحمر ، بجميع مدنها ومراكزها وقراها ، موجها تحية قلبية للواء عمرو حنفى الذى يواصل العمل ليلا ونهارا اضافة الى نجاحه فى ادارة العمل بروح الفريق الواحد من خلال التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع جميع المسئولين على مستوى محافظة البحر الاحمر وتعاونه الصادق مع مؤسسات العمل الاهلى ورجال الاعمال والاستثمار بصفة عامة ومستثمرى القطاع السياحى بصفة خاصة.  
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