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برلمان

برلماني: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وتعزيز للديمقراطية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:38 م
الانتخابات
الانتخابات
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فريدة محمد
ناشد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب ورئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، جموع المصريين بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تُعقد غدًا وبعد غدٍ داخل مصر.  

وأكد النائب في بيان، الاثنين، أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان وهى واجب وطنى واستحقاق دستوري. 

وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم ان المصريين صناع ثورتى 25 يناير عام 2011 و30 يونيو عام 2013 قادرون على صناعة مجلس الشيوخ من خلال اختيار افضل العناصر من بين المترشحين لتمثيلهم داخل مجلس الشيوخ. 

وذكر أن الشعب المصرى العظيم دائما يضرب المثل والقدوة فى الممارسة الديمقراطية الصحيحة فالواقع والتاريخ اكد للعالم ان المصريين يقبلون دائما التحدى ولايعرفون الا لغة الانتصار ولذلك فهم القوا بدعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا داخل صناديق القمامة. 
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