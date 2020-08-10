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أخبار العالم

جونسون: الحكومة لن تتردد في اتخاذ قرار إعادة الإغلاق إذا اقتضت الحاجة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:36 م
الحكومة لن تتردد
الحكومة لن تتردد في اتخاذ قرار إعادة الإغلاق إذا اقتضت الحا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الحكومة لن تترد في اتخاذ قرار بإعادة فرض الحظر الصحي في المملكة المتحدة إذا اقتضت الحاجة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يزور جونسون إحدى المدارس اليوم في الوقت الذي تقع فيه مشادات قوية بين نقابات المعلمين والوزراء بسبب مطالب السلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

والتقى جونسون برئيسة المدرسة، برناديت ماثيوز، حيث أوضحت له الخطوات الجديدة التي تم تنفيذها لضمان عودة الأطفال والموظفين إلى المدرسة بأمان.

ويعتقد رؤساء النقابات أن ضغوطًا غير عادلة تمارس على أعضائهم مع المزيد من الخطوات اللازمة لضمان سلامتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه داونينج ستريت النقابات لإعادة المعلمين إلى الفصول الدراسية قبل إعادة فتح الإغلاق في 3 سبتمبر.

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى صباح اليوم الاثنين، إلى 312 ألفا و574 حالة، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و659 حالة.
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