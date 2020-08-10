حسام وإبراهيم.. اِعرف أشهر عشر توائم عالمية وعربية في كرة القدم

يحتفل التوأم الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، ‏ حسام وإبراهيم حسن ، اليوم الموافق العاشر من أغسطس بعيد ميلادهما الـ54.‏





وشهدت ملاعب كرة القدم في العالم الكثير من التوائم الذين أبدعوا في كرة القدم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم، وكرة القدم العربية كان له نصيبها في احتضان نجوم البطن الواحد، حيث اشتهرت كرة القدم المصرية بوجود لاعبين بارزين في صفوف منتخب الفراعنة، وهما إبراهيم حسن وتوأمه حسام حسن، اللذين لعبا في صفوف المنتخب المصري، وقطبي الكرة المصرية، نادي الأهلي والزمالك، فمازال الجميع يتذكر هؤلاء اللاعبين وما قدموا من إبداع ، وتحقيق نجاحات وشهرة عالمية.





وبمناسبة مولد التوأم حسن يرصد لكم موقع "صدى البلد" أشهر عشر توائم فى تاريخ كرة القدم العالمية:





حسام وإبراهيم حسن قدما الكثير للكرة المصرية، حيث بدأ اللعب لفريق الأهلي ثم انتقلا سويا بعد ضجة كبرى هزت الكرة المصرية حينها إلى الزمالك المصري، وشاركا مع المنتخب المصري في كثير من المحافل أشهرها الوصول إلى كأس العالم والمشاركة بمونديال إيطاليا 1990.





براين ومايكل لاودروب أشهر توأم شاهدهما الجميع واعترفوا بموهبتهما، أنهما اللاعبان الحاملان للجنسية الدنماركية واللذين لعبا في خط الوسط وأفضل من لعب في هذا المركز وحققا العديد من البطولات مع منتخب بلادهما وأيضا الفرق التي لعبا إليها مثل لاتسيو ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، ولعب مايكل إلى سن 50 عاما وهذا أمر يجب الإشارة إليه فنادرا ما نرى مثل ذلك في الملاعب العالمية.





ألتينتوب في البوندسليجا إذ كان نادي شالكه الألماني يلعب له نجما كرة القدم التركية التوأمان حميد وخليل ألينتوب، حيث تنقلا بين ست فرق ألمانية، غير أن النجم حميد استطاع أن يشق كطريقة بنجاح في عالم المستديرة، إذ لعب في صفوف كل من بايرن ميونيخ، ونادي شالكه، وريال مدريد الإسباني، وغلطة سراي التركي، إضافة إلى المنتخب التركي.





فابيو ورافاييل دا سيلف االلاعبان البرازيليان التوأمان المتطابقان أنهما لاعبان مشهوران للغاية في نادي مانشستر يونايتد ولكن ليس بنفس الدرجة مع منتخب بلادهما المنتخب البرازيلي وكذلك كان الإبداع في فريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، حيث استطاعا أن ينتقلا إلى هذا النادي في عام 2008 ولكن الحقيقة أن رافاييل كان متألقا واستطاع أن يشارك مع الشياطين الحمر إلى أكثر من مائة مباراة أما فابيو فك ما شاركه مع مانشستر يونايتد فقط 22 مباراة.





جاري وفيل نيفيلمن شاهد الدوري الإنجليزي وتابع المنتخب الإنجليزي بالتأكيد يعرف هذان اللاعبين أنهما الشقيقان التوأمان اللذان بزغ نجمهما في التسعينيات وتمكنوا من حصد العديد من الألقاب مع فريق مانشستر يونايتد، وأيضا مع المنتخب الإنجليزي، لم يستكملا الطريق مع بعضهما سويا في مانشستر يونايتد ولكن فيل قد انتقل إلى فريق ايفرتون ويبقي غارى مع الشياطين الحمر إلى أن اعتزل كرة القدم.



