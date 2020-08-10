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برلمان

رئيس اقتصادية البرلمان يشيد بجهود التموين في مواجهة جائحة كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:44 م
النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
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يوسف سامح

وجه النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،التحيه للدكتور على مصيلحى وزير التموين والتحارة الداخلية، وذلك على خلفية الجهود الذى بذلت خلال فترة جائحة فيروس كورونا ،لتوفير السلع التموينية لجميع المواطنين.

وقال "سمير"خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة الأن بقاعة الدستور لمناقشة اتفاقية الشراكة ثلاثية الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠. أن الدكتور على مصيلحى ليس بعيدا عن هذه اللجنة ،والجميع يعلم حجم الجهود التى أنجزها فى ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع ،رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذة الفترة الصعبة.

ويشار إلى أن قاعة الدستور بمجلس الشيوخ ،تشهد هذه الأيام عقد أخر اجتماعات لجان مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى ، حيث ستؤول الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب ، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته ، مرة أخرى إلى  مجلس الشيوخ.
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