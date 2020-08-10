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حوادث

مد أجل الحكم على متهمين اثنين في قضية اللجان النوعية المتقدمة لـ 16 أغسطس

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:42 م
مد أجل الحكم على
مد أجل الحكم على متهمين اثنين في قضية اللجان النوعية
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية المتقدمة" لجلسة 16 أغسطس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللى.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.
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