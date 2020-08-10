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وزيرة الهجرة: مطالبات بمد فترة التصويت للمصريين فى الخارج | فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:24 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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ريهام فيكتور
قالت نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن فريق وزارة الهجرة يعمل منذ الصباح الباكر على تلقى هذه الاستفسارات بالتعاون مع الهيئة للانتخابات ليصل إلى المواطن كافة الردود الممكنة من الاستفسارات الواردة لغرفة العمليات.


وأضافت نبيلة مكرم ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أن هناك الكثير من الاستفسارات التى مازالت تدور حول إمكانية تقدم المواطن بنفسه  إلى مقر القنصلية.

وأشارت الى ان يوم أمس كان هناك إجازات فى مكاتب البريد ببعض الدول الأمريكية واستراليا وكندا ، وبالتالى كان هناك بعض الطلبات بمد
 فترة التصويت للمصريين فى الخارج يوما آخر .

وتابع أن كل الاستفسارات تحال فورا الى الهيئة الوطنية للانتخابات ، لافتا الى ان هناك بعض المواطنين المصريين فى الخارج اعتقدوا أن تسجيله فى انتخابات سابقة تعفيه عن التسجيل بالفترة الماضية التى أعلنتها الهيئة.

وأكدت أن هناك فرصة يوم 11 اغسطس داخل مصر بالتقدم إلى اللجان الانتخابية فى مصر ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للتعرف على اللجنة  الانتخابية .
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