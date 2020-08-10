وزيرة الهجرة: مطالبات بمد فترة التصويت للمصريين فى الخارج | فيديو





وأضافت نبيلة مكرم ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أن هناك الكثير من الاستفسارات التى مازالت تدور حول إمكانية تقدم المواطن بنفسه إلى مقر القنصلية.





وأشارت الى ان يوم أمس كان هناك إجازات فى مكاتب البريد ببعض الدول الأمريكية واستراليا وكندا ، وبالتالى كان هناك بعض الطلبات بمد

فترة التصويت للمصريين فى الخارج يوما آخر .





وتابع أن كل الاستفسارات تحال فورا الى الهيئة الوطنية للانتخابات ، لافتا الى ان هناك بعض المواطنين المصريين فى الخارج اعتقدوا أن تسجيله فى انتخابات سابقة تعفيه عن التسجيل بالفترة الماضية التى أعلنتها الهيئة.



