بسبب كورونا.. ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9%

أظهرت بيانات الاثنين ارتفاع البطالة في تركيا قليلا فحسب بين أبريل نيسان ويونيو إلى 12.9 بالمئة مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.
وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 بالمئة من 52.9 بالمئة قبل سنة.
وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 بالمئة من 52.9 بالمئة قبل سنة.
اقرأ أيضا:كان معدل البطالة 12.8 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 بالمئة من 15 بالمئة قبل سنة، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.
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