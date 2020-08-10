AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب كورونا.. ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9%

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:46 م
الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي
Advertisements
رويترز
أظهرت بيانات الاثنين ارتفاع البطالة في تركيا قليلا فحسب بين ‮أ‬بريل نيسان ويونيو إلى 12.9 بالمئة مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا‮.‬ 

وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 بالمئة من 52.9 بالمئة قبل سنة‮.‬

كان معدل البطالة 12.8 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 بالمئة من 15 بالمئة قبل سنة، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي‮.‬
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تتجه لبداية قوية بدعم بيانات التوظيف "الإيجابية"

أسواق آسيا تتباين وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بكورونا

معدل التوظيف في أمريكا يقفز إلى مستوى قياسي في مايو

ستاندرد اند بورز وداو يفتحان على استقرار مع تزايد إصابات كوفيد-19

المؤشر إس آند بي 500 يغلق على ارتفاع طفيف بدعم من آمال التحفيز

مخاطرة.. ستاندرد آند بورز: تركيا غير جديرة بالاستثمار فيها

ترشيحاتنا

بعد عودة مستشفيات العزل.. هل دخلت مصر موجة كورونا جديدة ؟

كيف أخرج زكاة المال على شهادة الاستثمار؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد تعلن عن موعد إنكسار وإنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

1.7 طن.. لن تصدق تأثير ارتفاع أسعار الذهب على حجم المبيعات في مصر

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة؟.. الإفتاء توضح

صفعة مدوية لأردوغان ..البحرين تمنع دخول الأتراك إلى أراضيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور