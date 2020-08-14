شاهد.. أشجار التوت البري العتيقة بسانت كاترين

تتميز مدينة سانت كاترين بالأشجار العتيقة المنتشرة في وديان وجبال سانت كاترين من بينها أشجار التوت البري والزيتون واللوز حيث يحافظ عليها بدو سانت كاترين ونتيجة لتوفر الطقس البارد ومياه الأمطار والسيول تنمو وترعرع هذه الأشجار العتيقة التي أصبحت أهم ما يميز سانت كاتريني. الأمطارالأشجارأصبحتأهم





يقول الشاب محمد حسن أحد المهتمين بالسياحة والبيئة بسانت كاترين إن هذه الأشجار العتيقة تجذب السياح نتيجة لعدم وجودها في أي مكان آخر ومر علي وجودها مئات السنين، مشيرا إلى أن ثمار التوت البري لها مذاق خاص لذيذ وصحي ومفيد.





وأضاف حسن أنه يمكن التسويق سياحيا لأشجار سانت كاترين العتيقة من زيتون وتوت واللوز والجوز والفاكهة الطبيعية مثل الرمان والتفاح والخوخ والمشمش والتين.





وتشتهر أيضا سانت كاترين بالأعشاب الطبيعية والعطرية النادرة الموجودة في الوديان والجبال من بينها ١٩ نوعا نادرا لا يوجد إلا في سانت كاترين.





ويقول الشيخ أحمد صالح الملقب بطبيب البادية إن سانت كاترين تتميز بالأشجار العتيقة والأعشاب الطبية والعطرية النادرة التي تساعد علي الاستشفاء والاسترخاء ومعالجة أعراض كثير من الأمراض.





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