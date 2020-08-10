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تعليم

وزير التعليم العالي يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بمكاتب التنسيق بالجامعات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:21 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى
 أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.


وأشار الوزير في تصريحات صحفية له خلال جولته التفقدية بمكتب تنسيق الجامعات بجامعة عين شمس، إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح،  وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.

بينما انطلق اول امس، السبت، أعمال اليوم الأول لمكتب تنسيق الجامعات 2020، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكليات، بعد أن بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات الخميس الماضي، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.

 أكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة 6 أغسطس ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها اليوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.
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