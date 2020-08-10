وزير التعليم العالي: تخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا في مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب،مشيرا إلى استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وبدء العام الدراسى القادم.





وأوضح الدكتور عبد الغفار في تصريحات له خلال جولته بمكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس ، أنه تم تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٤.٨ مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا اكدت على اهمية الانتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت.





بينما انطلق اول امس، السبت، أعمال اليوم الأول لمكتب تنسيق الجامعات 2020، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكليات، بعد أن بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات الخميس الماضي، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.





وأكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة 6 أغسطس ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها اليوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.





وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.