أردوغان يستعين بـ إخوان قطر وتركيا في حملته ضد اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان

طلبت تركيا المساعدة من اعضاء جماعة الإخوان الارهابية في قطر وأنقرة في حملتها ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية واليونانية، والتي اعلنتها الدولتان نهاية الاسبوع الماضي، وفقا لـ اراب نيوز.









وبدأت الحملة التركية المحمومة عندما أعلنت الخارجية التركية أنها اعتبرت الاتفاق بين القاهرة وأثينا "باطلًا" ، وأن المنطقة التي تغطيها تدخل في نطاق مصالح تركيا، بزعم أنها "انتهكت الحدود البحرية الليبية".





كما جاء وسط خلفية مثيرة للجدل للتنقيب التركي عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.





والقى موقع اراب نيوز بالانجليزية الضوء على ما قاله المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ ، في تغريدة على موقع تويتر "من المدهش أن تكون مثل هذه التصريحات والمزاعم صدرت عن طرف لا يعرف الاتفاقية وتفاصيلها".





وأعقب البيان التركي سلسلة من الهجمات من جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة الاتفاق واتهمت مصر بالتآمر ضد تركيا.





ونشرت عشرات المواقع الإلكترونية الخاصة بالإخوان التي انطلقت من تركيا تقارير ملفقة وصورًا تهاجم الاتفاق.









في أعقاب الاتفاق بين مصر واليونان الذي وقع الخميس على تخصيص منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها زاعمًا بأن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين "باطلة" وأعلن عن مواصلة بلاده عمليات الحفر في المناطق المحددة في الاتفاق التركي الليبي الذي قالت اليونان إنه ألغى باتفاقها مع مصر.





كما ألغى أردوغان المحادثات الاستكشافية مع اليونان التي كان من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة 28 أغسطس.









وعلق وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قائلا "بينما كان هناك تفاهم مبدئي بيننا لبدء اتصالات استكشافية، انسحبت تركيا من هذا التفاهم".





وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن "يكون هذا قرار مؤقت في ظل حالة الغضب التي لا يمكن تفسيرها، وأقول أنه لا يمكن تفسيره؛ لأن اليونان اتخذت إجراءً قانونيًا تمامًا".





وكرّر أن اليونان مستعدة للدفاع عن مواقفها في أي محكمة، مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي.





ومع ذلك، قال أردوغان للصحفيين، بعد المشاركة في الصلاة في كاتدرائية آيا صوفيا السابقة، إن أنقرة أوقفت مؤخرًا أنشطة التنقيب في المنطقة بمبادرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن أنقرة تشرع الآن في استكشاف جديد للطاقة.





"ماذا تفعل اليونان ومصر هناك؟" وزعم أن الاتفاقية "غير موجودة".





وواصل زعمه قائلا: "طلبت مني ميركل التوقف عن التنقيب" ، مضيفًا: "إذا كنت تثق في اليونان، فسنأخذ استراحة لبضعة أسابيع، لكننا لا نثق بهم".





وختم أردوغان بالقول إن "اليونانيين لم يفوا بوعودهم والآن ستواصل سفينة بارباروس الحفر في شرق البحر المتوسط".



