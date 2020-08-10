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اقتصاد

إجراءات بنك التنمية الصناعية لتفعيل الشمول المالي للشباب.. تعرف عليها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:25 م
بنك التنمية الصناعية
بنك التنمية الصناعية
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محمد يحيى
بدأ بنك التنمية الصناعية برئاسة ماجد فهمي؛ في تفعيل مبادرة البنك المركزي حول الشمول المالي للشباب والتي بدأت أمس الأحد حتي 24 من أغسطس الجاري ولمدة 15 يوما.

وقال " فهمي" في تصريحات له اليوم، إنه تم وضع خطة لتفعيل تلك المبادرة علي مستوي فروع البنك بالجمهورية، من خلال وضع اللوحات الإرشادية بتلك المبادرة بكل فرع، موضحا أن البنك يؤمن بقدرات الشباب في بناء وتنمية الدولة.

وذكر " فهمي" أنه بموجب تلك المبادرة فإنه يحق للشباب التمتع بالخدمات البنكية المختلفة من بينها فتح حسابات التوفير و الحسابات الجارية و الدفع والتحويل و التأمين البنكي و التمويل و الإقتراض؛ من البنوك و المؤسسات التمويلية بصورة آمنة ومشروعة.

وأضاف فهمى، أن الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، وذلك عن طريق إدراج أفراد ومؤسسات المجتمع فى القطاع المالي الرسمي وأبعادهم عن استثمار أموالهم فى القنوات غير الرسمية فى المجتمع .

وذكر أن تلك المبادرة تهتم الشمول المالي بشرائح كثيرة في المجتمع، ومنها الشرائح المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل و المرأة واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاطفال والشباب وغيرهم ، والاهتمام بهذه الفئات يؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة .

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