جسر جوي.. برلماني: مصر تساعد لبنان في مختلف مجالات الإغاثة

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك تقديرا لبنانيا شعبيا ورسميا للمساعدات المصرية للبنان والجسر الجوي الذي وجه به الرئيس السيسي، لإنقاذ لبنان وملاحقة تداعيات الانفجار المروع في ميناء بيروت قبل عدة أيام.
وأضاف النائب، أن مساعدات مصر للبنان تأتي في مختلف مجالات الإغاثة ولا تقتصر على جانب واحد مشيرا إلى ان العلاقات الوثيقة بين مصر وبيروت على مدى العقود الماضية، وما يقوم به الرئيس السيسي يعمل على تعزيزها تنمويا واقتصاديا وسياسيا وفي شتى المجالات خلال الفترة الماضية.
وقال عبد الواحد إن ما يتعرض له لبنان خطير وليس أمام البلد سوى الوحدة والاتفاق سياسيا والنظر في المخاطر التي تحيط بالدولة اللبنانية.