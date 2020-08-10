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برلمان

جسر جوي.. برلماني: مصر تساعد لبنان في مختلف مجالات الإغاثة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:22 م
مصر ولبنان
مصر ولبنان
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أحمد أيمن

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك تقديرا لبنانيا شعبيا ورسميا للمساعدات المصرية للبنان والجسر الجوي الذي وجه به الرئيس السيسي، لإنقاذ لبنان وملاحقة تداعيات الانفجار المروع في ميناء بيروت قبل عدة أيام.


وأضاف النائب، أن مساعدات مصر للبنان تأتي في مختلف مجالات الإغاثة ولا تقتصر على جانب واحد مشيرا إلى ان العلاقات الوثيقة بين مصر وبيروت على مدى العقود الماضية، وما يقوم به الرئيس السيسي يعمل على تعزيزها تنمويا واقتصاديا وسياسيا وفي شتى المجالات خلال الفترة الماضية.


وقال عبد الواحد إن ما يتعرض له لبنان خطير وليس أمام البلد سوى الوحدة والاتفاق سياسيا والنظر في المخاطر التي تحيط بالدولة اللبنانية.

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