وزير التموين: طرح كمامات جديدة بسعر 6 جنيهات للمستهلك





أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية ،وذلك لمساعدة المواطنين فى توفير كمامات طبية باسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا





وأكد "مصيلحى " خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،اليوم أن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك ، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية.





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.واستطرد قائلا:الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع: للأسف التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية ،وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات الإبعد توفيرها ،وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل ،ولاسيما أن هناك ٢٢ مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية .





المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة. وأوضح"مصيلحى "أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا ، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية ، تتوافق مع





وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار ادراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه،وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن ادراجها ، قائلا :الكمامة الطبية واجب علينا ،متوقعا استمرار ادراجها خلال الشهرين القادمين.