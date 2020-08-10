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توك شو

فيديو.. قتلى وجرحى في حادثة انشطار طائرة أثناء هبوطها في جنوب الهند

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:26 م
انشطار طائرة
انشطار طائرة
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البهي عمرو
عرضت قناة "فرانس 24" منذ قليل مقطع فيديو جديد لـ تحطم طائرة جنوب الهند، والتى نتج عنها 18 قتيلا وعشرات الجرحى.

وكشفت القناة أن هذه الكارثة تعتبر الأصعب فى العند، وأن المواطنين قاموا بنقل المصابين بسيارات خاصة لـ المستشفيات.

وقد قتل 18 شخصا وجرح نحو مائة شخص بينهم 15 إصاباتهم خطيرة، عندما خرجت طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "إير إنديا إكسبريس" عن المدرج "وشطرت إلى جزئين" بعد هبوطها خلال أمطار غزيرة وهبت رياح شديدة في جنوب الهند.

وقالت شركة الطيران إن طائرة البوينج 737 كانت تقل 191 شخصًا بما فيهم أفراد الطاقم، وكانت قادمة من دبي إلى كوزيكودي في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

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