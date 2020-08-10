وزير التموين: سنتقدم بمشروع قانون البورصة السلعية الدورة البرلمانية القادمة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تواجد أسواق الجملة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى جميع المحافظات.





وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أن عملية الطرح والتنفيذ لمشروعات أسواق الجملة الحد الأدني لتنفيذ هذه المشروعات من سنتين لثلاثة وهذه لا تعتبر مدة طويلة، مؤكدا أن الأراضى متوفرة.





وفي إجابته ع بعض التساؤلات، أكد أن هناك تنسيقا في الأمن الغدائي مع وزارة الزراعية وتم عمل حصر وخريطة زراعية وتشكيل لجنة عليا بمراجعة المحاصيل والإنتاج وما نحتاج إليه.





وأضاف أن هناك تنسيقا أيضا مع وزارة الري بشأن أزمة المياه، حيث يوجد خطة موضوعة لمواجهة نقص المياه، وعمل خطوط جديدة لبنجر السكر لمصانع إنتاج السكر.





وعن قانون البورصة السلعية، أوضح المصيلحي أنه تم مراجعة قوانين البورصات في دول مختلفة وتم وضع القانون، وأن أول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان ستكون البورصة السلعية المصرية.



