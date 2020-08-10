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الطائفة الإنجيلية: ملتزمون بالإجراءات وتعاملنا مع أزمة كورونا من منظور عقائدى..فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس الطائفة الانجيلة فى مصر، الدكتور اندريه زكى، إنه تراجع جائحة فيروس كورونا وقلة عدد الوفيات وراء قرار الكنيسة بعودة الصلاة بها مرة أخرى، لافتًا إلى أن الكنائس ملتزمة بإجراءات العبادة الجماعية التى تقرها مجلس الوزراء، واستقبال 25% فقط من الطاقة الاستيعابية لكنيسة.


وأضاف رئيس الطائفة الانجيلة فى مصر ، فى لقاء برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه تم التنبيه على التناول بطريقة صحية للغاية، وترك الكاسات بعد الشرب وعدم استخدامها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم وضع تطبيق أو برنامج للحجز أونلاين قبل الوصول للكنيسة.

وتابع تعاملنا مع أزمة جائحة كورونا من منظور عقائدى فتوقف العبادة كان شيئًا صعبًا، منوهًا ان هناك بعض الكنائس كانت تبث أيام الاحد والجمعة الصلوات وكان الشعب يشاركوا فى العبادة من منازلهم عن طريق البث المباشر، مضيفًا أن الرعاة كانوا يقومون بالعمل الرعوى خلال فترة أزمة فيور سكورونا عن طريق التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن جائحة كورونا هزت العالم كله حيث اصبح الموت قريب من اى انسان، ولا يفرق بين غنى ولا فقير، وتطول أى انسان فى كل العالم، وتأثيراتها الاقتصادية كبيرة.

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