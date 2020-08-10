ولا عيد الحب.. البرازيل بالبلالين الحمرا تخلد ذكرى ضحايا كورونا

عرضت فضائية يورو نيوز، فيديو عن أن البرازيل تطلق ألف بالونة حمراء تخليدًا لذكرى ضحايا كوفيد-19.





وأُطلق ألف بالون أحمر على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، تخليدًا لذكرى 100 ألف برازيلي فقدوا حياتهم بسبب وباء كوفيد-19.





وسجلت البرازيل رسميًا أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بالفيروس، وأكثر من 100 ألف وفاة، وهي تعتبر البلد الثاني الأكثر تضررًا في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل الهند.





وواصل عدد ضحايا فيروس كورونا بالبرازيل الصعود، وتجاوز المئة ألف وفاة، السبت، مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم في معظم مدن البلاد، وذلك على الرغم من أن الوباء لم يصل لذروته بعد.





وفي مواجهة أشد الأمراض المعدية فتكا منذ الإنفلونزا الإسبانية قبل مئة عام، أعلنت البرازيل تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير، واستغرق الفيروس ثلاثة أشهر ليقتل 50 ألف شخص، و50 يوما فقط ليقتل 50 آلفا آخرين.



