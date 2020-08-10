رئيس المصري يشيد بتدخل وزير الرياضة لتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود

علق سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه في الدوري العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.





وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" تدخل الدكتور أشرف صبحي، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماما وتم تأجيل المباراة".





وأضاف:" كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقا، نقيم في معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك في الدوري، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث في المطعم أو في أي مكان داخل الفندق".





وحول المباراة الودية مع فريق الشباب، وقال:" قمنا بإجراء مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل".





وأتم: "نتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".