AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس المصري يشيد بتدخل وزير الرياضة لتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:14 م
سمير حلبية
سمير حلبية
Advertisements
إسراء أشرف
علق سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه في الدوري العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.


وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" تدخل الدكتور أشرف صبحي، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماما وتم تأجيل المباراة".


وأضاف:" كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقا، نقيم في معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك في الدوري، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث في المطعم أو في أي مكان داخل الفندق".


وحول المباراة الودية مع فريق الشباب، وقال:" قمنا بإجراء مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل".


وأتم: "نتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العشري يعمل على تعويض الغيابات.. المصري: أجرينا المسحة الطبية الأخيرة قبل مباراة الزمالك

بعد إصابة 16 لاعبا .. اتجاه قوي في الجبلاية لتأجيل مباراة المصري والحدود

مدرب حرس الحدود: أتوقع تأجيل مباراة المصري ‏

المصري يعلن عن وصول تأكيدات بـ تأجيل المباراة أمام حرس الحدود غدا.. فيديو

حريصون على المنظومة الرياضية.. حرس الحدود: ليس لدينا مانع من تأجيل مباراة المصرى

طارق العشرى لـ اتحاد الكرة: مش هنسيب اللاعيبة تموت عشان الإهمال

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن موعد إنكسار وإنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

أحمد السعدني يستعيد ذكريات رده على عمه بعد تتويج الأهلي بالدوري عام 1994

حكم تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يجيب

أسباب إصابة زجاج السيارة بالسرطان وكيفية الوقاية منه

مستشار المفتي ناعيًا الأمين العام لمجمع الفقه الدولي: خدم الإسلام كثيرا

شاهد .. حقيقة سقوط نيزك في العاصمة اليمنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور