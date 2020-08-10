المصري يكشف موقفه من رحيل كريم العراقي ومحمود وادي

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي موقف ناديه من بيع كريم العراقي ومحمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "هناك أحاديث بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأي عروض لضم أي لاعب من صفوف المصري".



وواصل: "في حالة اتخاذ إدارة المصري قرار البيع، سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".