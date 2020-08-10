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اقتصاد

المصرف المتحد يعتزم الانتقال للعاصمة الإدارية خلال العام المقبل.. اعرف أكثر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:17 م
مقر المصرف المتحد
مقر المصرف المتحد
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محمد يحيى
يعتزم المصرف المتحد الانتقال بالعاصمة الادارية الجديدة وافتتاحه مقره الجديد للعمل بكامل طاقته في النصف الأول من 2021 القادم باستثمارات تخطت مليار جنيه.

وأشار أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إلى أن العمل بالمقر الجديد والذي يقع في حي المال والأعمال بالعاصمة الادارية الجديدة بدا منذ مارس 2019 الماضي.  ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية النصف الأول من عام 2021 لينتقل له فريق عمل المصرف المتحد.

وتبلغ المساحة الكلية لمبني المقر الاداري الجديد للمصرف المتحد بجميع أداوره 30 الف متر مربع.

حيث تم اختيار التصميم الفريد للمبني ليجمع بين احدث التطبيقات المعمارية والاستراتيجيات تعظيم الأداء الوظيفي لفريق العمل ليخلق سيمفونية تهدف إلى تعظيم الأداء العام وتوفير الوقت وتحقيق الراحة للمستخدمين للمبنى بخدماته المختلفة من فريق العمل والجمهور مما يساهم في تحقيق أقصى ربحية للمؤسسة.   

يتكون المقر الجديد للمصرف المتحد على 2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و7 أدوار متكررة.  بالإضافة الى روف كمنطقة خدمات ترفيهية.
 
يبلغ ارتفاع المبنى الجديد حوالي 40 مترا ويتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وروعي بالتصميم وإستراتيجات التنفيذ للمقر الجديد، تطبيق تقنيات المباني الصديقة للبيئة لتكون أكثر استدامة سواء علي الصعيد الخارجي أو الداخلي. وذلك بشهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للمباني الخضراء. والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث: الموقع – كفاءة الاستخدام للميادة والطاقة – الغلاف الجوي والمواد والموارد والجودة البيئية الداخلية.  

على الصعيد الخارجي، ويبدأ بالتخطيط العام للطرق الخارجية المؤدية للمقر والشوارع المحيطة بالمبني. حيث روعي تطبيق مقاييس محددة واشترطات عامة دولية من حيث اتساع الشوارع لضمان سهولة والانسيابية. كذلك استخدم مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة في إعداد وتنفيذ الطرق والمشروع بشكل عام. الأمر الذي يساهم في تقليل استخدام المواد العضوية Waste Disposal.  

كما تم تطبيق تقنيات الانارة بالطاقة النظيفة مع مراعاة القواعد والمسافات العامة لضمان الإنارة الجيدة ليلا.  وذلك باستخدام تقنية الخلايا الضوئية التي تخزن اشعة الشمس وتحولها لطاقة نظيفة.  كذلك استخدامات الزجاج علي الوجهات الخارجية للمبني لتحقيق الرؤية البصرية الجيدة والسماح لدخول اشعة الشمس النافعة.    

هذا فضلا عن المساحات الخضراء بالطرق والممرات والشوارع المؤدية للمبني مما يساهم في تحسين المناخ العام ومعدلات الصحية بالبيئة.

اما داخليا، فقد اشتمل التصميم علي عدة عناصر أساسية أهمها: الراحة والانسيابية في الحركة سواء لفريق العمل او لجمهور العملاء. فضلا عن الخصوصية وخلق بيئة محفزة لتحقيق أعلى معدلات الأداء لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق الربحية المؤسسية المستدامة.   

فقد تم تطبيق المعدلات اللازمة للاضاءة داخل المبني من خلال استخدمات الخلايا الضوئية للطاقة الشمسية.  كذلك استخدام الالواح الشمسية لتوليد الطاقة للأجهزة اللازمة لتغذية عناصر الإضاءة الداخلية.

كما تم مراعاة معايير المساحات الخضراء بالسطح والممرات وجميع التقسيمات الداخلية. كذلك توسعة الممرات الداخلية لتحقيق معايير التهوية الجديدة. فضلا عن اختيار احدث انظمة التكييف والهوية والتنقية الداخلية للهواء Air Circulation and Ventilation  للوصول لدرجة الحرارة المناسبة للعمل علي اختلاف الفصول الاربعة.

كذلك ترك مسافات كافية ومراعاة اشتراطات الصحة في عناصر الفرش الداخلي لتحقيق الخصوصية وخلق بيئة لمستخدمي المبني دون الشعور بالضوضاء والازعاج.

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