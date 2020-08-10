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رياضة

مدرب حرس الحدود: تأجيل مباراة المصري حرمت اللاعبين من الفورمة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:21 م
حرس الحدود
حرس الحدود
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إسراء أشرف
أكد محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن إدارة ناديه أعلنت تضامنها بشكل رسمي مع المصري البورسعيدي.


وأعلن المصري عن إصابة 16 حالة من الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليقرر مسئولو اتحاد كرة القدم تأجيل المباراة بشكل رسمي.

وقال حليم في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر :" النادي أعلن التضامن مع المصري ولم نمانع مطلقا في تأجيل المباراة وليس لدينا أي مشكلة، وضعنا أنفسنا في نفس الموقف، والكل مُعرض للإصابة بالفيروس".

وأضاف: "سنخوض "تراي ماتش" استعدادا لمباراة وادي دجلة الجمعة المقبلة في القاهرة، وسندخل معسكر مغلق قبل اللقاء بيومين".


وواصل: "تأجيل المباراة لها جانب سلبي، وهو أن اللاعبيون كانوا سيحصلون على فورمة المباريات الرسمية وإعطائهم ثقة أكبر، في المرحلة الحالية، وكنا سنواجه دجلة الذي لم يخوض أي مباراة رسمية حتى الآن بمستوى أفضل".
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