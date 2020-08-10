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خالد عكاشة: انتخابات الشيوخ خطوة مهمة في الحياة السياسية بمصر.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الاستيراتيجى، إن حرص الدولة المصرية على إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابات التشريعية الجديدة خطوة ايجابية للغاية وتضع المواطن المصرى داخل مصر وخارجها أما مسئولية كبيرة.

وأضاف خالد عكاشة،خلال لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه يجب أن تلبي طموح الشعب المصرى ببناء حياة سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة هامة جدا في الحياة السياسية المصرية.

وتابع:"مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية ويجب على أصحاب الفكر والحاضرين أن يسيروا فى تلك المرحلة الفارقة فى حياة مصر، كما ان مجابهة كل أشكال التحدى الداخلى والمشكلات المعقدة المتراكمة منذ عقود ماضية يتطلب تكاتف المصريين جميعًا".

وأضاف أن الدولة ستكون على الطريق الصحيح خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يجب على كل المصريين المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

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