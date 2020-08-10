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توك شو

مسعفان يعيدان 6 كيلو ذهب ومبلغا ماليا لأحد المصابين في حادث سير..فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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آيات أحمد

روى المسعف عصام  عبد الله ، تفاصيل إعادة 6 كيلو ذهب و10 الآف جنيه لأحد المصابين ، قائلًا إنه وصل لحادثة وتم عمل الاسعافات الاولية للمصاب ونقله لسيارة الاسعاف وحمل الامانات الخاصة به والشنط الخاصة به لنقله للمسشتفى للحفاظ عليها مع المريض المصاب فى الحادث.


وأضاف المسعف، فى لقاء برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أن المصاب كان معه شنطتين واحدة بها مبلغ مالى 10 آلاف جنيه والثانية بها 6 كيلو ذهب، مشيرًا إلى أن الذهب كان  12 كيس كل كيس مختوم ومكتوب عليه نصف كيلو.


وتابع افاقة  المريض المصاب طلب تسليم الذهب لأحد الأشخاص الذين جاءوا للاطمئنان عليه وتم تسلميه المبلغ المالى والذهب بمحضر تسليم وتسلم.


وأوضح أن أهل المريض اشادوا بأمنتهم جدًاوقدروها، مضيفًا أنها ليست تلك هى المرة الاولى التى يكون المصابين فى الحوادث معهم مبلغ مالى أو ذهب وكل مرة يتم الحفاظ عليها لحين افاقة المريض.

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