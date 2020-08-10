عمال مصر يتضامن مع لبنان في مواجهة أزمة انفجار مرفأ بيروت





أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه على تواصل مع القيادات النقابية في لبنان لمتابعة تطورات الأوضاع أولا بأول على خلفية حادث مرفأ بيروت الذي خلف عددا من الضحايا والمصابين فضلا عن الخسائر في البنية التحتية.





وأعلن الجمل، تضامن مصر وشعبها الكامل مع الشعب اللبناني في مواجهة هذه الأزمة، مؤكدا قدرة لبنان على تجاوزها في أقرب وقت ممكن.





وأشاد رئيس نقابة البناء والأخشاب، بالدور المصري والتحرك العاجل بتقديم المساعدات للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق الجميع في مد يد العون إلى بيروت، فضلا عن فتح جسر جوي إلى لبنان لتوصيل المساعدات.





وأشار إلى أنه بصفته رئيس الاتحاد الدولي للعاملين بالبناء والأخشاب بإفريقيا والشرق الأوسط، وجه النقابات الأعضاء بالاتحاد بتقديم الدعم اللازم للبنان لمواجهة الأزمة الراهنة.



