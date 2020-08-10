في اجتماع اقتصادية النواب.. وزير التموين: الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية أغسطس.. والمواطن سيكون مسئولا عن تحديث بياناته بعد التحول الرقمي

وزير التموين:
نتقدم بمشروع قانون البورصة السلعية الدورة البرلمانية القادمة
لابد من استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقى الدعم حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا
التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب
طرح كمامات جديدة بسعر ٦ جنيهات للمستهلك
التجارة الداخلية ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي
الموافقة على إتفاقية شراكة لتطوير تجارة الحملة بالأسواق الجملة
مشروع جمعيتي ساهم فى إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة
مشروع الصوامع الإماراتية يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح وهو نقلة نوعية بدلا من التخزين في الشون الترابية
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.
وعن قانون البورصة السلعية أوضح المصيلحي أنه تم مراجعة قوانين البورصات في دول مختلفة وتم وضع القانون ، وأنه سيكون من اول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان ستكون البورصة السلعية المصرية.
وأشار إلى أن الاطار القانوني تم مراجعته من مجلس الوزراء ، موضحا أنه سيمضي في الخطوات الإدارية لحين إصدار القانون ، مؤكدا أن الوسطاء والسماسرة سيكونون أعضاء في البورصة، وكشف أنه لأول مرة نصدر مواصفات للمخازن ، المواصفات الإنشائية والصحية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقى الدعم حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا نصيبا أكبر من الدعم، موضحا أنه حتى هذه اللحظة يحصل الجميع على نفس الحصة من الدعم باختلاف درجة احتياجهم.
وأشار الوزير،إلى أنه بعد إتمام منظومة التحول الرقمى وتحديث وتنقية قواعد البيانات ستكون متاحة للمواطنين، وأن المواطن نفسه سيكون هو المسئول الأول عن صحة بياناته حيث سيتم السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة البيانات لتسجيل بياناته الصحيحة على مسئوليته الشخصية وأن يتحمل عقوبة غير ذلك.
كما أشار إلى أن هناك حالات وفاة لا يتم تسجيلها فى السجل المدنى ويتم صرف مقرراتهم التموينية، مؤكدا أنه فى حالة إتمام عملية التحول الرقمى والميكنة والسماح للمواطنين بتحديث بياناتهم سيكون المواطن أكثر حرصا على دقة بياناته من منطلق المسئولية.
وقال المصيلحي إن مشروع "جمعيتى" من أهم المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا المشروع ساهم فى إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة، مشيرا إلى أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتى" وتستهدف الانتهاء من المرحلة الثالثة منه قبل نهاية الشهر الجاري.
كما أكد أن التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز.
وأوضح أن المقصود بالدعم النقدى المشروط ما يحدث الآن فى السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفى هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.
وأضاف الوزير، أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية فى دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.
وفي سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية ،وذلك لمساعدة المواطنين فى توفير كمامات طبية باسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال "المصيلحى ": إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك ، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية.واستطرد قائلا:الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية ، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولاسيما أن هناك ٢٢ مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.
وأوضح "مصيلحى " أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية ، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.
وشدد على استمرار ادراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن ادراجها وقال :الكمامة الطبية واجب علينا ،واتوقع استمرار ادراجها خلال الشهرين القادمين.
كما أكد الوزير أهمية تواجد أسواق الجملة على مستوى الجمهورية و على مستوى جميع المحافظات.
وكشف أن عملية الطرح والتنفيذ لمشروعات أسواق الجملة، سوف يستغرق الحد الادني لتنفيذ هذه المشروعات من سنتين لثلاثة وهو ليس طويلا ، خاصة في ظل توافر الأراضي اللازمة، وأكد أن هناك تنسيقا في الأمن الغدائي مع وزارة الزراعية وتم عمل حصر وخريطة زراعية وتشكيل لجنة عليا بمراجعة المحاصيل والإنتاج وما نحتاجه.
وأضاف أن هناك تنسيقا ايضا مع وزارة الري في ازمة المياه حيث يوجد خطة موضوعة لمواجهة نقص المياه ، وعمل خطوط جديدة لبنجر السكر لمصانع إنتاج السكر.
فيما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠ .
يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة باسواق المواد الغذائية فى مصر ،وتزويد الحكومة المصرية بالتوصبات الأساسية الكتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللو جيستيه ،وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس "بإعتبارها الشريك الفنى"،مساهمة مالية بحد أقصى ٧٠٠ ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بألية دفع المساهمة المالية.
وقال الوزير إن للتجارة الداخلية أهمية كبيرة فهى تمثل ١٨.٥ ٪ يمثل ثاني اكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي
وأضاف أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة ، واي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح ، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن او اماكن استقبال
ولفت إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن إستراتيجية ، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.
وأشار إلى أن الأسواق في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات ، موضحا أن مصر اختارت شركة فرنسية في هذه الاتفاقية بتطوير المنظومة.
وأوضح أن الاتفاقية تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الحملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق ، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.
وفي سياق آخر أكد المصيلحى، إنه وفقا للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه فى الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% أقماحا مستوردة.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، المخالفات الأكثر شيوعا فى المخابز، لافتا إلى أنها تتمثل فى نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، لافتا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها فى مخبز آخر، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر، حيث يتم استخدام الماكينة فى صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.
ولفت الوزير إلى أنه فى أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذى حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجر، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة حيث أن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، لافتا إلى أن من المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.
ومن جانبه اكد أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية أن وزارة التموين نجحت في إدارة ازمة كورونا ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية ، وهذا شكر واجب للوزارة، ووجه النائب التحيه للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك على خلفية الجهود الذى بذلت خلال فترة جائحة فيروس كورونا ،لتوفير السلع التموينية لجميع المواطنين.
وقال "سمير": الدكتور على المصيلحى ليس بعيدا عن هذه اللجنة ، والجميع يعلم حجم الجهود التى انجزها فى ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع ، رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذه الفترة الصعبة.