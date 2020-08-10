في اجتماع اقتصادية النواب.. وزير التموين: الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية أغسطس.. والمواطن سيكون مسئولا عن تحديث بياناته بعد التحول الرقمي

وزير التموين:

نتقدم بمشروع قانون البورصة السلعية الدورة البرلمانية القادمة

لابد من استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقى الدعم حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا

التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب

طرح كمامات جديدة بسعر ٦ جنيهات للمستهلك

التجارة الداخلية ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي

الموافقة على إتفاقية شراكة لتطوير تجارة الحملة بالأسواق الجملة

مشروع جمعيتي ساهم فى إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة

مشروع الصوامع الإماراتية يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح وهو نقلة نوعية بدلا من التخزين في الشون الترابية









قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.





وعن قانون البورصة السلعية أوضح المصيلحي أنه تم مراجعة قوانين البورصات في دول مختلفة وتم وضع القانون ، وأنه سيكون من اول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان ستكون البورصة السلعية المصرية.





وأشار إلى أن الاطار القانوني تم مراجعته من مجلس الوزراء ، موضحا أنه سيمضي في الخطوات الإدارية لحين إصدار القانون ، مؤكدا أن الوسطاء والسماسرة سيكونون أعضاء في البورصة، وكشف أنه لأول مرة نصدر مواصفات للمخازن ، المواصفات الإنشائية والصحية.





وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقى الدعم حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا نصيبا أكبر من الدعم، موضحا أنه حتى هذه اللحظة يحصل الجميع على نفس الحصة من الدعم باختلاف درجة احتياجهم.





وأشار الوزير،إلى أنه بعد إتمام منظومة التحول الرقمى وتحديث وتنقية قواعد البيانات ستكون متاحة للمواطنين، وأن المواطن نفسه سيكون هو المسئول الأول عن صحة بياناته حيث سيتم السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة البيانات لتسجيل بياناته الصحيحة على مسئوليته الشخصية وأن يتحمل عقوبة غير ذلك.





كما أشار إلى أن هناك حالات وفاة لا يتم تسجيلها فى السجل المدنى ويتم صرف مقرراتهم التموينية، مؤكدا أنه فى حالة إتمام عملية التحول الرقمى والميكنة والسماح للمواطنين بتحديث بياناتهم سيكون المواطن أكثر حرصا على دقة بياناته من منطلق المسئولية.





وقال المصيلحي إن مشروع "جمعيتى" من أهم المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا المشروع ساهم فى إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة، مشيرا إلى أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتى" وتستهدف الانتهاء من المرحلة الثالثة منه قبل نهاية الشهر الجاري.





كما أكد أن التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز.





وأوضح أن المقصود بالدعم النقدى المشروط ما يحدث الآن فى السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفى هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.





وأضاف الوزير، أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية فى دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.





وفي سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية ،وذلك لمساعدة المواطنين فى توفير كمامات طبية باسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.





وقال "المصيلحى ": إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك ، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية.واستطرد قائلا:الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية ، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولاسيما أن هناك ٢٢ مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.





وأوضح "مصيلحى " أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية ، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.





وشدد على استمرار ادراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن ادراجها وقال :الكمامة الطبية واجب علينا ،واتوقع استمرار ادراجها خلال الشهرين القادمين.





كما أكد الوزير أهمية تواجد أسواق الجملة على مستوى الجمهورية و على مستوى جميع المحافظات.





وكشف أن عملية الطرح والتنفيذ لمشروعات أسواق الجملة، سوف يستغرق الحد الادني لتنفيذ هذه المشروعات من سنتين لثلاثة وهو ليس طويلا ، خاصة في ظل توافر الأراضي اللازمة، وأكد أن هناك تنسيقا في الأمن الغدائي مع وزارة الزراعية وتم عمل حصر وخريطة زراعية وتشكيل لجنة عليا بمراجعة المحاصيل والإنتاج وما نحتاجه.





وأضاف أن هناك تنسيقا ايضا مع وزارة الري في ازمة المياه حيث يوجد خطة موضوعة لمواجهة نقص المياه ، وعمل خطوط جديدة لبنجر السكر لمصانع إنتاج السكر.





فيما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠ .





يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة باسواق المواد الغذائية فى مصر ،وتزويد الحكومة المصرية بالتوصبات الأساسية الكتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللو جيستيه ،وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.





ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس "بإعتبارها الشريك الفنى"،مساهمة مالية بحد أقصى ٧٠٠ ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بألية دفع المساهمة المالية.





وقال الوزير إن للتجارة الداخلية أهمية كبيرة فهى تمثل ١٨.٥ ٪؜ يمثل ثاني اكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي

وأضاف أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة ، واي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح ، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن او اماكن استقبال





ولفت إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن إستراتيجية ، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.





وأشار إلى أن الأسواق في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات ، موضحا أن مصر اختارت شركة فرنسية في هذه الاتفاقية بتطوير المنظومة.

وأوضح أن الاتفاقية تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الحملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق ، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.





وفي سياق آخر أكد المصيلحى، إنه وفقا للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه فى الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% أقماحا مستوردة.





واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، المخالفات الأكثر شيوعا فى المخابز، لافتا إلى أنها تتمثل فى نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، لافتا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها فى مخبز آخر، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر، حيث يتم استخدام الماكينة فى صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.





ولفت الوزير إلى أنه فى أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذى حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجر، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة حيث أن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، لافتا إلى أن من المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.





ومن جانبه اكد أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية أن وزارة التموين نجحت في إدارة ازمة كورونا ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية ، وهذا شكر واجب للوزارة، ووجه النائب التحيه للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك على خلفية الجهود الذى بذلت خلال فترة جائحة فيروس كورونا ،لتوفير السلع التموينية لجميع المواطنين.





وقال "سمير": الدكتور على المصيلحى ليس بعيدا عن هذه اللجنة ، والجميع يعلم حجم الجهود التى انجزها فى ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع ، رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذه الفترة الصعبة.