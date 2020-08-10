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حوادث

بإحدي شركات البترول.. الإنذار عقوبة مسئول تعدى بالقول على محام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات البترول، بعقوبة الإنذار لتعدية بالقول على محام زميل له بعد انتهائه من التحقيق.

وقالت المحكمة أن المحام بالإدارة القانونية ، قدم شكوى إلى إدارة التفنيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ضد مدير عام الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها، بسبب تحدثه معه بطريقة غير لائقة في21 يوليو 2019 بعد الانتهاء من التحقيق مع أحد زملائه بالشركة، وذلك أمام بعض العاملين بإدارة الشئون القانونية. 

وأوضحت المحكمة انه لما  كان هذا المسلك من جانب المحال بعد خروجا منه على مقتضيات الأدب وحسن الخلق، لمخاطبته زميله في الشركة بألفاظ غير لائقة يتنافي استخدامها مع الاحترام الواجب منه
لزملائه في العمل، ولما يجب أن يتسم به أسلوب التخاطب بينهم من أدب ووقار، فإنه بذلك يكون قد خرج على مقتضی الواجب الوظيفي، وأخل اخلالا جسيما بواجباته الوظيفية، وهو ما يشكل مخالفة تأديبة
تستوجب مجاز اته عنها بالجزاء المناسب.

وصدر الحكم برئاسة  المستشار حاتم محمد داوود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
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