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تعليم

لراغبي الالتحاق بكلية آداب القاهرة .. تعرف على الشروط والتخصصات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:07 م
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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قسم التعليم

تعد كلية الاداب من الكليات الاساسية بجميع الجامعات المصرية والتي يسعى كثير من الطلاب في الالتحاق بها بمختلف أقسامها وتخصصاتها .


و تستقبل جامعة القاهرة كل عام الاف من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الاداب بها وقد أعلنت الجامعة عن الاقسام الخاصة بالكلية وشروط الالتحاق بكل قسم كاالاتي :-


حيث يقبل قسم اللغات الشرقية 750طالبًا على أعلى درجات المجموع الكلي و قسم اللغة الإنجليزية وأدابها  يقبل القسم 160طالبًا على أعلي مجموع اعتباري، بشرط أن يكون الطالب حاصل على نسبة 92%، أي من 46 إلى 50 درجة في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وبنسبة 85% في اللغة العربية، إضافة إلى  اجتياز الامتحان التحريري .


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كما يقبل قسم اللغة الفرنسية الطلاب خريجي المدارس الفرنسية فقط بمجموع 90% من مجموع الثلاث لغات اللغة العربية، الإنجليزية، والفرنسية وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية وقسم اللغة الألمانية  يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإيبتور و قسم الدراسات اليونانية واللاتينية يقبل الطلاب الحاصلون على 167 درجة فأكثر من مجموع الثلاث لغات ،اللغة العربية، اللغةالإنجليزية واللغة الثانية .


كما يقبل قسم اللغة الإسبانية 60 طالبًا على أعلى مجموع اعتباري وقسم اللغة اليابانية  يقبل 25 طالبًا الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي ومجموع الثلاث لغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، واللغة الثانية على ألا يقل المجموع عن 85%، ولا يقبل القسم أي تحويلات


وبالنسبة لقسم اللغة الصينية فإنه يقبل 60 طالب على حسب أعلى مجموع وقسم اللغة الايطالية يقبل 40 طالب وقسم التاريخ يقبل مايزيد على 100 طالب من الحاصلين على 70% فأكثر من درجات التاريخ ، كما يقبل القسم 100 طالب من طلاب القسم العلمي  .


كما يقبل قسم علم النفس 100 طال على اعتبار اعلى مجموع وأعلى درجة لمادة علم النفس وقسم الوثائق والمكتبات أيضا يقبل 100 طالب باعتبار أعلى مجموع كلي .


 وبالنسبة لقسم الجغرافيا فإنه يقبل 200 طالب باعتبار أعلى مجموع  للمادة ، وقسم الفلسفة يقبل الحاصلين على 70% فأكثر من مجموع الثلاث لغات ، وقسم الاجتماع يقبل 50 طالب من الشعبة الادبية و 50 طالب من الشعبة العلمية بشرط اجتياز المقابلة الشخصية .


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