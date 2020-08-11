AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لم تنفعه المتاجرة بالدين.. الشهاوي: أردوغان أخطأ في حسابات آيا صوفيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:00 ص
أردوغان
أردوغان
Advertisements
أحمد أيمن
صرح العقيد وائل الشهاوي، المحلل السياسي والاستراتيجي، بأن الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب اردوغان أخطأ في حساباته وقراراته عندما اعتقد أن المتاجرة بالدين تجني ثمارها كل مرة عندما حول المبنى الأثري لكنيسة آيا صوفيا لمسجد. 

وأعلن الشهاوي، في بيان، الاثنين، أن خطوة تحويل آيا صوفيا زادت من سقطات أردوغان لأن كثيرين اعترضوا على تحويل آيا صوفيا لكونها خطوة تشجع على التشدد والتطرف المجتمعي والديني. 

ووصف أردوغان بـ"الماسوني الصهيوني الإرهابي المدعي بأنه قائد الفتوحات الإسلامية"، مؤكدا أنه لا يوجد أحد في العالم يؤيده في تحريضه للتشدد فكل دول العالم تبحث عن الأمن والأمان والاستقرار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف تاجر أردوغان بالمبني الأثري "آيا صوفيا"؟

محمد الباز عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: ليس لنصرة الإسلام

آيا صوفيا.. الشيطان يعظ

الفساد يلاحقه.. محلل تركي: أردوغان لن يحصل على 30% من أصوات الأتراك في الانتخابات

محمود سعد دياب يكتب: «أيا صوفيا».. شاهدة على امتطاء الدين لأهداف سياسية

أردوغان فقد عقله.. شاهد | الرئيس التركي يعد بعدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ويصفه بـ "الفخ"

ترشيحاتنا

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

من يهدر يعاقب.. أحمد الكاس: تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري عيب

نسبة كبيرة وتخوف.. تعليق أسامة كمال على ارتفاع إصابات كورونا في مصر

المدرب البديل مفاجأة.. رضا عبدالعال: أطالب مرتضي منصور برحيل كارتيرون.. فيديو

لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر .. أسباب وأعراض جلطة الرئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو