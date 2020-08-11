لم تنفعه المتاجرة بالدين.. الشهاوي: أردوغان أخطأ في حسابات آيا صوفيا

صرح العقيد وائل الشهاوي، المحلل السياسي والاستراتيجي، بأن الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب اردوغان أخطأ في حساباته وقراراته عندما اعتقد أن المتاجرة بالدين تجني ثمارها كل مرة عندما حول المبنى الأثري لكنيسة آيا صوفيا لمسجد.





وأعلن الشهاوي، في بيان، الاثنين، أن خطوة تحويل آيا صوفيا زادت من سقطات أردوغان لأن كثيرين اعترضوا على تحويل آيا صوفيا لكونها خطوة تشجع على التشدد والتطرف المجتمعي والديني.





ووصف أردوغان بـ"الماسوني الصهيوني الإرهابي المدعي بأنه قائد الفتوحات الإسلامية"، مؤكدا أنه لا يوجد أحد في العالم يؤيده في تحريضه للتشدد فكل دول العالم تبحث عن الأمن والأمان والاستقرار.