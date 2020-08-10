AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"تعليم الإسماعيلية" تكرم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:49 م
تعليم الاسماعليه
تعليم الاسماعليه
Advertisements
انجي هيبة
كرّم الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أوائل الثانوية العامة بأقسامها الثلاث "ادبي - علمي علوم -علمي رياضة" للعام الدراسي 2019 /2020 وذلك بمدرسة 25 يناير الثانوية بنات فى حضور المهندس احمد المصري، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور أحمد زكي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وجمال عويضة، مدير الشئون المالية والإدارية، وابراهيم كراوية، مدير التعليم الفني ووفاء سليمان، مدير التعليم الثانوي.

وبحسب بيان، الاثنين، أشاد الدكتور خالد خلف قبيصي، بالجهد الذي بذله أولياء الأمور من أجل الوصول إلى تفوق أبنائهم، قائلا للطلاب المكرمون ان الوصول للقمة قد يبدو سهلا ولكن الحفاظ علية هو الأصعب إشارة إلى ما حققه الطلاب من درجات تفوق، مطالبا بالاستمرار بالتفوق والتميز خلال الدراسة الجامعية. 

وشدد على أن تعليم الإسماعيلية حقق للعام الثاني على التوالي مركزا فى ترتيب الأوائل على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس نجاح المديرية والإدارات التعليمية المختلفة فى تحقيق الإنجازات على جميع المستويات. 

واختتم يوم التكريم بمنح الطلاب الأوائل شهادات التقدير وكذلك الاعلان عن تكريم مدراء الإدارات والمدارس بمنحهم شهادات تقدير وسط أجواء مفرحة، فيما حرص المكرمون على التقاط الصور التذكارية. 
"تعليم الإسماعيلية" تكرم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020
"تعليم الإسماعيلية" تكرم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

11050 طالبا وطالبة "تعليم فني" يؤدون الامتحانات العملية والمعملية بالإسماعيلية

التعليم تصمم لوحة شرف تكريما لأوائل الثانوية العامة وتنشرها على صفحتها الرسمية

تعليم الإسماعيلية يبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك والاتحاد.. غيابات بالجملة في الاتحاد وعودة نجم وسط الأبيض

قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك

أفضل المهنيين في التشيك.. السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد لقطاع ناشئ الأهلي

شاهد | عشرات الأبقار عالقة على أسطح البيوت في كوريا الجنوبية بسبب السيول

وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

سأحول حياتك جحيم| فتاة تهرب من حفل زفاف بسبب والدة العريس وابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور