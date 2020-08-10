"تعليم الإسماعيلية" تكرم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020

كرّم الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أوائل الثانوية العامة بأقسامها الثلاث "ادبي - علمي علوم -علمي رياضة" للعام الدراسي 2019 /2020 وذلك بمدرسة 25 يناير الثانوية بنات فى حضور المهندس احمد المصري، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور أحمد زكي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وجمال عويضة، مدير الشئون المالية والإدارية، وابراهيم كراوية، مدير التعليم الفني ووفاء سليمان، مدير التعليم الثانوي.





وبحسب بيان، الاثنين، أشاد الدكتور خالد خلف قبيصي، بالجهد الذي بذله أولياء الأمور من أجل الوصول إلى تفوق أبنائهم، قائلا للطلاب المكرمون ان الوصول للقمة قد يبدو سهلا ولكن الحفاظ علية هو الأصعب إشارة إلى ما حققه الطلاب من درجات تفوق، مطالبا بالاستمرار بالتفوق والتميز خلال الدراسة الجامعية.





وشدد على أن تعليم الإسماعيلية حقق للعام الثاني على التوالي مركزا فى ترتيب الأوائل على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس نجاح المديرية والإدارات التعليمية المختلفة فى تحقيق الإنجازات على جميع المستويات.



