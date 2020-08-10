طرق جديدة لبيع السيارات حول العالم في زمن كورونا

من الطبيعي أن تذهب لتوكيل السيارة التي تريد شراءها أو الموزع وتقوم بمعاينة السيارة بل وقيادتها في بعض الأحيان لتقوم بتجربتها ولكن في هذة الفترة اتجهت بعض شركات السيارات العالمية لطرق جديدة لإتمام صفقات البيع في زمن كورونا وهو عن طريق التسوق الإلكتروني.





وبالفعل تزايد عدد الأشخاص الذين برغبون في التسوق وشراء السيارات عبر الإنترنت، لأنه يعتبر الخيار الأكثر أمانا في ظل جائحة كورونا لتجنب خطر الإصابة بالفيروس.





ورحب العديد من الوكلاء حول العالم بالطريقة الجديدة في البيع، وقال ريت ريكارت، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكارت أوتوموتيف بولاية أوهايو، أن هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير جذري في نظرة العميل لشراء السيارات، وبحلول نهاية 2020، سيوفر 80 % من وكلاء السيارات حول العالم إمكانية البيع عبر الإنترنت.





أصبحت خدمات البيع الالكتروني تدعم القيام بجميع الخطوات هب الانترنت عدا اختبارات القيادة وبالرغم من ذلك فقد تضاعفت المبيعات عبر الإنترت في الشهور الأخيرة.





العديد من وكلاء السيارات حول العالم يعملون الآن علي تطوير خدمات البيع عبر الانترنت وتدعيم التقنيات المتاحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي أصبحت تفضل التسوق الالكتروني وشراء السيارات من المنزل.







