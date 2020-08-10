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أخبار البلد

للمرور على المراكز الانتخابية.. التنمية المحلية تعلن تشكيل لجان بالمحافظات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:56 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية بالمحافظات لتلافي جميع الملاحظات من نظافة وإضاءة وإضاءة تبادلية وغيرها، وكذلك تنفيذ جميع الإجراءات وقائية واحترازية. 

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه جرى التنسيق مع غرفة عمليات الوزارة بشأن الإستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ مع غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات من تجهيز للمقرات الإنتخابية وتطهير وتعقيم و رفع درجة الإستعداد لدى جميع الأجهزة التنفيذية وتفعيل خطط الطوارئ لمديرات الصحة ورفع درجة الاستعداد للحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة. 
 
وكان قد أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، أن المحافظات أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

ووجه الوزير بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة إعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى إنتهاء عملية التوصيت بالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
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