AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شراء عقار لكل ابن شرط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
عرض المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، شروط الحصول على الجنسية، كما رد على استفسارات رجال الأعمالة اللبنانيين بشأن بعض المواقف التي تعرضوا لها للحصول على الجنسية.

وطالب فؤاد حدرج، توضيح موقفه بشأن حصوله على قطعة أرض لنشاط زراعي بقيمة 50 مليون جنيه، ويرغب في تغيير نشاطها من زراعي إلى صناعي، وسيسدد 32 مليون جنيه، وتساءل "هل يعد ذلك ضمن الاستثمارات الجديدة، ويمكنه الحصول على الجنسية؟"، ورد "صدقي"، بأن هذه الحالة يجب دراستها.

وأشار "صدقي"، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الإثنين، إلى أنه تم التقدم بطلب لمجلس الوزراء لدراسة ضم التوسع في الاستثمارات القائمة، ضمن شروط الحصول على الجنسية. 

كما استفسر رجل الأعمال اللبناني أحمد طيبة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول شراء عقار بقيمة مليون دولار لأولاده للحصول على الجنسية، ورد "صدقي"، بضرورة شراء عقار لكل ابن شرط الحصول على الجنسية.

وأكد المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصرية من الأجانب، أن المكتب تلقى عدة طلبات للحصول على الجنسية المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الجمعية اللبنانية: شعرت كأنني في الجنة خلال أزمة كورونا بمصر

28 يوليو.. وزيرة التجارة تشارك في ندوة المصرية اللبنانية حول مستقبل الصناعة

بعد غد.. المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تناقش دور القانون الجديد لمنح الجنسية في جذب الاستثمارات

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تنظم ندوة لمناقشة جذب الاستثمارات.. غدا

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. أمينة خليل تتعرض لانتقادات قاسية.. وكنزي عمرو دياب تخطف الأنظار عبر انستجرام

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

محمد مصيلحي لـ صدى البلد: أواجه الزمالك بدون 11 لاعبا.. ويجب إلغاء الدوري فورا

احذروا فتح المدارس .. شاهد إصابة 97 ألف طالب بفيروس كورونا في المدارس الأمريكية

عاجل.. إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا فى المصري

موعد ومكان جنازة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي