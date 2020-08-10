شراء عقار لكل ابن شرط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب

عرض المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، شروط الحصول على الجنسية، كما رد على استفسارات رجال الأعمالة اللبنانيين بشأن بعض المواقف التي تعرضوا لها للحصول على الجنسية.





وطالب فؤاد حدرج، توضيح موقفه بشأن حصوله على قطعة أرض لنشاط زراعي بقيمة 50 مليون جنيه، ويرغب في تغيير نشاطها من زراعي إلى صناعي، وسيسدد 32 مليون جنيه، وتساءل "هل يعد ذلك ضمن الاستثمارات الجديدة، ويمكنه الحصول على الجنسية؟"، ورد "صدقي"، بأن هذه الحالة يجب دراستها.





وأشار "صدقي"، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الإثنين، إلى أنه تم التقدم بطلب لمجلس الوزراء لدراسة ضم التوسع في الاستثمارات القائمة، ضمن شروط الحصول على الجنسية.





كما استفسر رجل الأعمال اللبناني أحمد طيبة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول شراء عقار بقيمة مليون دولار لأولاده للحصول على الجنسية، ورد "صدقي"، بضرورة شراء عقار لكل ابن شرط الحصول على الجنسية.





وأكد المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصرية من الأجانب، أن المكتب تلقى عدة طلبات للحصول على الجنسية المصرية.