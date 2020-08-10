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أخبار البلد

مؤسسة بطرس غالي تمنح جيهان السادات جائزة المرأة صانعة السلام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:41 م
جيهان السادات
جيهان السادات
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أ ش أ
قرر مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة"، برئاسة ممدوح عباس، منح "جائزة المرأة صانعة السلام" للسيدة چيهان السادات، و"جائزة الإنجاز في مجال دبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان" لرئيس ناميبيا السابق سام نجوما، و"جائزة الإسهام العلمي المتميز في مجال صنع وحفظ السلام" للكاتبة نوال السعداوي.

وأوضح ممدوح عباس - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط  - أنه تم اختيار السيدة جيهان السادات لجائزة "المرأة صانعة السلام" تقديرا لجهودها في مساندة قضايا السلام والمرأة.

وأثنى على مسيرة العطاء الطويلة لجيهان السادات ودورها للنهوض بمكانة المرأة في المجتمع ، لافتا إلى أنها أول سيدة أولى في تاريخ مصر  تنخرط في العمل العام، وهو ما جعلها تحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.

من ناحية أخرى ، قال عباس إن مجلس الأمناء اتفق على منح "جائزة الإنجاز في مجال دبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان" لرئيس ناميبيا السابق سام نجوما باعتبار أنه انتهج سياسة معتدلة أثناء حكمه لبلاده وبذل جهود مضنية لمحاربة الفساد. 

و"سام نجوما" هو من أسس وترأس أيضا منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا "سوابو" وهي حركة مقاومة وحزب سياسي في ناميبيا. 

كما قرر مجلس أمناء المؤسسة  إعطاء "جائزة الإسهام العلمي المتميز في مجال صنع وحفظ السلام" للكاتبة نوال السعداوي،  لجهودها في الدفاع عن قضايا المرأة المصرية والعربية، فضلا عن تقديمها للكثير من الأعمال الأدبية المتنوعة بين الرواية والقصة والمسرحية والسيرة الذاتية.

ومن المقرر أن يتم تكريم تلك الشخصيات البارزة خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للمؤسسة لعام 2020، و الذي يعقد يوم 14 نوفمبر من كل عام، وهو ذكرى ميلاد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور  بطرس بطرس غالي.
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