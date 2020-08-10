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تعليم

«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:06 م
جاكعة كفر الشيخ
جاكعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تشهد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، وسط إجراءات احترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وشهدت كلية التربية الرياضية، التزامًا كبيرًا من قبل إدارة الكلية، من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات، بحيث لا تزيد المجموعة الواحدة عن 10 طلاب، بينهم، مع تطبيق وجود مسافات بينية بينهم، حرصًا على سلامة الجميع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، لـ"صدى البلد"، إن الكلية اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تشمل التطهير والتعقيم المستمر لقاعات الاختبارات، فضلًا عن الحرص على تطبيق المسافات البينية بين الطلاب.

وأضاف "نقوم بتقسيم الطلاب إلى مجموعات بينهم مسافات بينية، ويقوم الطالب بتسديد الرسوم المقررة عبر "فيزا كارد"، وملء الاستمارة، وإجراء الاختبارات، والتي حرصنا على أن تكون في يوم واحد، بدلًا من أن تكون على مدار يومين".

وأكد عكاشة، أن الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات التي نقوم بها.

وأشار إلى أن الطالب يخضع إلى الكشف الطبي المبدئي على القلب والصد، وقياس الطول والوزن القوام والاختبار الشخصي، فضلًا عن الاختبار المهاري يستخدم اختبار واحد فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.

«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
«صدى البلد» يرصد إجراءات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور
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