AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

علامات أمام اللجان.. جنوب سيناء أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد

كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  برفع درجة الاستعداد التام لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا وضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لتظهر محافظة جنوب سيناء بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية 

وكلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن بمتابعة اللجان اولا باول ورشها  بالمواد المطهرة وتوفير الكحول والكمامات بكميات كافية ووضع علامات امام اللجان يقف عليها الناخبون لتطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة  التباعد وعدم التزاحم وتخصيص سيارة اسعاف مجهزة بالادوية والاحهزة الازمة والاطقم الطبية امام كل لجنة لمواجهة اي حالات طارئة 


وأكد فودة، أن جنوب سيناء من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وشدد المحافظ، على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى أننا نقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (15) مركزًا انتخابيًا و (18) لجنة فرعية وتستقبل اللجان الانتخابية (89747)ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكافة الاجان بمدينة طور سيناء  للاطمىنان علي جاهزية اللجان للعملية الانتخابية وكذلك  الاجتماع التنسيقي لمناقشة اللمسات الاخيرة  والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بحضور اللواء نادر العشماوي السكرتير العام للمحافظة  واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة وفوزي همام مفوض المحافظ لشئون المحليات ورؤساء المدن ومديري المديريات.
 اقرا ايضا :

علامات أمام اللجان.. جنوب سيناء أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
علامات أمام اللجان.. جنوب سيناء أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
علامات أمام اللجان.. جنوب سيناء أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدقهلية تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بـ783 مركزا انتخابيا و1031 لجنة فرعية و24 عامة

محافظ المنوفية يبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ ..صور

محافظة سوهاج تبحث الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

جنوب سيناء تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

بـ 532 مركزا انتخابيا القليوبية تستعد لانتخابات الشيوخ.. 60 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد فردى والتحالفات والعائلات كلمة السر.. جولات موسعة لتفقد اللجان والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

شاهد..أول ظهور للتشيكي بروكيتش في الأهلي

وزير التعليم العالي: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس الجاري

محمد مصيلحي لـ صدى البلد: أواجه الزمالك بدون 11 لاعبا.. ويجب إلغاء الدوري فورا

عليك استخدامها.. 3 تطبيقات أفضل من واتسآب في الخصوصية

جرده من ملابسه واعتدي عليه.. حبس عامل عذب طفلا بسبب طائرة ورقية بالمحلة

احذروا فتح المدارس .. شاهد إصابة 97 ألف طالب بفيروس كورونا في المدارس الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور