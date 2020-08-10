علامات أمام اللجان.. جنوب سيناء أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020





كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد التام لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا وضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لتظهر محافظة جنوب سيناء بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية





وكلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن بمتابعة اللجان اولا باول ورشها بالمواد المطهرة وتوفير الكحول والكمامات بكميات كافية ووضع علامات امام اللجان يقف عليها الناخبون لتطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد وعدم التزاحم وتخصيص سيارة اسعاف مجهزة بالادوية والاحهزة الازمة والاطقم الطبية امام كل لجنة لمواجهة اي حالات طارئة









وأكد فودة، أن جنوب سيناء من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.





وشدد المحافظ، على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى أننا نقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين





وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (15) مركزًا انتخابيًا و (18) لجنة فرعية وتستقبل اللجان الانتخابية (89747)ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكافة الاجان بمدينة طور سيناء للاطمىنان علي جاهزية اللجان للعملية الانتخابية وكذلك الاجتماع التنسيقي لمناقشة اللمسات الاخيرة والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بحضور اللواء نادر العشماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة وفوزي همام مفوض المحافظ لشئون المحليات ورؤساء المدن ومديري المديريات.

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