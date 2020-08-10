شاهد.. تشخيص ووضع خطة علاج مريض السرطان بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

"معمل الباثولوجى" العالمى يعتبر أحد أهم الأقسام المسئولة عن تشخيص ووضع خطة العلاج لكل مريض سرطان تستقبله مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، والذى تمت إقامته داخل المستشفى لأهميته الكبرى فى خدمة مريض السرطان، فهو المعمل المخصص لإجراء تحليل للعينات التي يتم سحبها من مرضي الأورام المختلفة في نفس مكان العلاج، للتخفيف عنهم والقضاء علي عامل الوقت في تحليل العينات في معامل العاصمة.



اقرأ أيضا : 15 أغسطس.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالأقصر





ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، إن معمل الباثولوجى بالمستشفى منذ إنشاؤه تم تجهيزه بأحدث الأجهزة في مصر والشرق الأوسط لتقديم أفضل دعم للمرضي وتسهيل مهمة الطبيب المعالج في تشخيص الحالات ووضع الخريطة الزمنية لعالجها بكل سهولة ويسر، وخلال الفترة الماضية نجح معمل الباثولوجي في تقديم الخدمات الهامة للمئات من المرضي.





ويضيف الدكتور هانى حسين، أن المعمل يضم نخبة من أستاذة الباثولوجي بمصر، وتم إنشاء المعمل في إطار دعم مؤسسات الدولة للمستشفي حيث تم التبرع بتكلفة المعمل بالكامل من قبل البنك الأهلي، حيثل أن معمل الباثولوجي مجهز مثل معاهد إنجلترا العالمية، وقبل إفتتاحه رسميًا حصل العاملين فيه من الكوادر البشرية علي تدريب في إنجلترا حول كيفية تشغيل المعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها المعامل الإنجليزية، وذلك من بداية وصول العينة للمعمل حتي يخرج التقرير النهائي، وجميع الأجهزة مطابقة تمامًا لمعامل إنجلترا والطاقم الطبي بالمعمل يضم 4 حاصلين علي شهاداتهم من إنجلترا سواء كانت دكتوراة بحثية أو زمالة الكلية الملكية الباثولوجية.





فيما تقول الدكتورة نسرين مجدي مديرة معمل الباثولوجي بالمستشفي، إنه خلال العام الأول لمعمل الباثولوجي تم العمل علي حوالي 4000 حالة مرضية متنوعة، وذلك ما بين عينات صغيرة وإستئصال كبير وفحص أثناء العمليات وسيتولوجى، وبلغت حوالي 30% من الحالات "سرطان ثدى" بالنسبة الأكبر، موضحةً أن عدد الحالات يزيد كل شهر تدريجيًا عن أول شهر بدأ فيه المعمل في العمل رسميًا وتضاعف فى بعض الأشهر، وقاموا بالعمل علي 4570 حالة فحص صبغات مناعية ما بين تشخيصى وصبغات لتحديد العلاج خاصة لحالات سرطان الثدي.



