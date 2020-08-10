أرقام قياسية بعد فوز الأهلي على الاتحاد بدربي جدة

فرض فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم هيمنته وسيطرته على ديربي جدة ومنافسه التقليدي الاتحاد بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





وقاد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه لهذا الفوز الذي سجل هدفي فريقه على مدار الشوطين.







وانتزع الفريق الأهلاوي عدة أرقام قياسية جديدة بهذا الفوز والكثير من المكاسب، وفي مقدمتها حصد ثلاث نقاط جديدة عزز بها مركزه الثالث برصيد 43 نقطة، ومواصلة التفوق على منافسه التقليدي بعدما حافظ على سجله الخالي من الخسارة في 16 مباراة متتالية جمعتهما في الأعوام الثمانية الأخيرة في الدوري، فضلًا عن تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا للمرة الثانية في الدوري بعد الأولى في موسم 2015-2016.





بينما مني الاتحاد بخسارته الثانية على التوالي، والـ12 له في النسخة الحالية في الديربي ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ13، ويتأزم موقفه أكثر قبل 6 جولات من خط النهاية.





وفاز الأهلى على مضيفه الاتحاد، 2-1 فى ديربى جدة الذى أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" فى إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدورى السعودى للمحترفين.





أحرز السومة هدفى الأهلى فى الدقيقتين 30 و64، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم، بفارق هدفين عن المتصدر عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر.

فيما سجل عبد الإله المالكى هدف الاتحاد الوحيد فى الدقيقة 42.





الفوز رفع رصيد الأهلى إلى 43 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة فى مركز لا يتناسب مع إسم النادى العملاق.