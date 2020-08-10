المفوضية العامة لحقوق الإنسان تطالب بحل عاجل للأوضاع المقلقة في إقليم جامو وكشمير

بعد عام من إلغاء الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم، الإثنين، الهند والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان المقلقة في الإقليم.





قال الخبراء "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة إذا لم تتخذ الهند أي خطوات حقيقية وفورية لحل الوضع، والوفاء بالتزاماتها بالتحقيق في الحالات السابقة والحديثة لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات المستقبلية ، فيجب على المجتمع الدولي أن يتخذ اجراء".





وأضافوا إنه منذ أن ألغى البرلمان الهندي الوضع المنصوص عليه دستوريًا لولاية جامو وكشمير في 5 أغسطس 2019 ، "كان وضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير في حالة من السقوط الحر". "نحن قلقون بشكل خاص من أنه خلال جائحة كورونا ، لا يزال العديد من المتظاهرين قيد الاحتجاز ولا تزال القيود على خدمات الإنترنت سارية.. لقد مر عام تقريبًا منذ أن كتب العديد من خبراء الأمم المتحدة إلى الحكومة ودعوا الهند علنًا إلى إنهاء الحملة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وعلى الاحتجاجات السلمية التي أعقبت إعلان 05 أغسطس 2019. كما أعرب الخبراء للحكومة الهندية عن قلقهم بشأن شكاوى الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة التي ردت عليها الحكومة مؤخرًا ، فضلًا عن تجريم الصحفيين الذين يغطون الوضع واحتجاز وتدهور الحالة الصحية لأحد محامي حقوق الإنسان البارزين.





قال الخبراء "لم نتلق أي رد بعد على ثلاثة من الرسائل الأربعة"، وإغلاق لجنة حقوق الإنسان بولاية جامو وكشمير في أكتوبر 2019، والتي كانت إحدى الوسائل القليلة التي يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلالها التماس الإنصاف، أمر مثير للقلق بشكل خاص. علاوة على ذلك ، لم يتم تقديم أي معلومات للجمهور حول ما يمكن أن يحدث للحالات التي كانت الهيئة تحقق فيها ، بما في ذلك المئات من حالات الاختفاء القسري المشتبه بها التي يعود تاريخها إلى عام 1989. و كذلك لم يتم التحقق بشكل سليم من المزاعم المتعلقة بالآلاف من مواقع المقابر الجماعية التي لا تحمل علامات مميزة ولم يتم الكشف عنها.





وقال الخبراء: "بعد مرور عقود، لا تزال العائلات تنتظر في حزن، والآن هناك المزيد والمزيد من دعاوى الانتهاكات الحقوقية الجديدة". "مع عدم وجود لجنة حكومية لحقوق الإنسان والقيود على الإنترنت ، تقلصت سبل الإبلاغ بشكل أكبر."





في عام 2011 ، وجهت الهند دعوة مفتوحة للمقررين الخاصين للزيارة ، لكن لديها عدة طلبات معلقة. وقالوا: "ندعو الهند إلى تحديد موعد للزيارات المعلقة كمسألة عاجلة ، ولا سيما للخبراء الذين يتعاملون مع التعذيب وحالات الاختفاء"